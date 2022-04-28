Toplu iş sözleşmesinde anlaşma sağlandı

İHA

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Bakanlığımız bünyesindeki sağlık ve sosyal hizmetler kollarına bağlı işyerlerinde, yetkili işçi sendikası Öz Sağlık-İş ile yürütülen görüşmeler sonucunda toplu iş sözleşmesi için anlaşma sağlanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" dendi.

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