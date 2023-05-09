Kamu işçilerinin toplu sözleşme zammı belli oluyor! Gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'da!

'ARZUMUZ BUGÜN RAKAMLARI SÖYLEMEKTİ'
Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay ise, kamuoyunun görüşmelerden bir rakam beklediğini; ancak bir rakam verme durumunun olmadığını söyleyerek, Arzumuz, bugün verilen rakamları söylemekti. En son, taban ücret 12 bin lira ve yüzde 40 civarında bir zam vardı. O rakamın dışında da sendikaların tamamının iş yerlerine özel sorunları var. Emek zammı, hizmet zammı, gece çalışmaları, vardiyalar var. Bugün onların bir kısmını çözdük; ama rakamla ilgili, Sayın Bakan'ın da işveren sendikasının da büyük ihtimal önümüzdeki hafta salı günü bize bir rakam getireceklerini söylediler" ifadelerini kullandı.