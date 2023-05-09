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TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ SON DAKİKA 2023 | Kamu işçilerinin toplu sözleşme zammı oranı ne kadar, yüzde kaç oldu?

Kamu işçilerinin toplu sözleşme zammı belli oluyor! Gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'da!

Kamu işçilerinin toplu sözleşme zammı son dakika gelişmeleri, kamu kurumlarında görev yapan 700 bin işçi tarafından yakından takip ediliyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin başkanlığında gerçekleştirilen toplantının ardından Türk-İş ve Hak-İş'in teklifleri netlik kazandı. TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, "Biz 15 bin TL teklif ettik, onlar 12 bin TL." ifadelerini kullandı. AK Parti Büyük İstanbul Mitingi'nde 2023 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü görüşmelerine ilişkin son dakika açıklamalarında bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplu iş sözleşmesi ile kamu işçi zammı için 9 Mayıs Salı gününü işaret etti. İşte 2023 Toplu iş sözleşmesi kamu işçi zammı son dakika gelişmeleri...

Giriş: 09.05.2023 - 08:05 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Topu iş sözleşmesi ile kamu işçilerine kadro düzenlemesi için son viraja girildi. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan 700 bin işçinin mali ve sosyal haklarını doğrudan etkileyecek olan kamu işçi zammı için TÜRK-İş ve HAK-İş'in teklifleri belli oldu. Taban ücretin 12 bin liraya yükseltilmesi ve ilk altı ay yüzde 40 zam olarak güncellemesiyle pazarlıklar yoğunlaşırken işçi tarafı ise aylık brüt taban ücretin 15 bin liraya yükseltilmesini, birinci altı ay için yüzde 45 zam yapılması yönünde taleplerde bulundu. 7 Mayıs Pazar günü gerçekleştirilen AK Parti İstanbul Mitinginde kritik açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kamu işçilerinin toplu iş sözleşmesi zammının 9 Mayıs Salı günü açıklanacağının altını çizdi. İşte 2023 Toplu iş sözleşmesi ile kamu işçileri zam oranına ilişkin son dakika açıklamaları...

  • KAMU İŞÇİSİ TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ NE ZAMAN İMZALANACAK?

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, 7 Mayıs 2023 Pazar günü gerçekleştirilen İstanbul mitinginde kamu işçilerine zam konusuna da değindi. Erdoğan, kamu işçisine zam pazarlığının 9 Mayıs 2023 Salı günü netleşeceğini belirtti.

  • KAMU İŞÇİ ZAMMI SON DURUM

    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, işçi sendikalarıyla 5 Mayıs 2023 Cuma günü görüştü.

    Toplantıya TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, TÜRK-İŞ Genel Mali Sekreter Ramazan Ağar ile Genel Teşkilatlandırma Sekreteri Eyüp ALEMDAR, HAK-İŞ Konfederasyonu Genel Başkan Yardımcıları Yunus Değirmenci ile Osman Yıldız ile TÜHİS temsilcileri katıldı. 

  • 'BELLİ BİR AŞAMAYI GEÇTİK'

    Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay ve Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, toplantı sonrasında gazetecilere açıklama yaptı. Gerçekleştirilen toplantının verimli geçtiğini söyleyen Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan Arslan, "Bu toplantının sonucunda belli bir aşamayı geçtik. Umarım önümüzdeki hafta Sayın Bakanla birlikte tekrar bir araya geleceğiz. Toplu iş sözleşmesinde nihai noktada uzlaşılması için elimizden geleni yapacağız. Sayın Bakan, TÜHİS, Türk-İş ve Hak-İş olarak gerçekten bu toplu iş sözleşmesini bir an evvel sonuçlandırmak için çaba sarf ediyoruz. Ancak bütün maddelerde bir uzlaşmayı henüz yakalayamadık, tam bir mutabakat sağlanamadı. Bunun için de çabalarımız devam edecek" diye konuştu.

  • 'ARZUMUZ BUGÜN RAKAMLARI SÖYLEMEKTİ'

    Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay ise, kamuoyunun görüşmelerden bir rakam beklediğini; ancak bir rakam verme durumunun olmadığını söyleyerek, Arzumuz, bugün verilen rakamları söylemekti. En son, taban ücret 12 bin lira ve yüzde 40 civarında bir zam vardı. O rakamın dışında da sendikaların tamamının iş yerlerine özel sorunları var. Emek zammı, hizmet zammı, gece çalışmaları, vardiyalar var. Bugün onların bir kısmını çözdük; ama rakamla ilgili, Sayın Bakan'ın da işveren sendikasının da büyük ihtimal önümüzdeki hafta salı günü bize bir rakam getireceklerini söylediler" ifadelerini kullandı.

  • Atalay, görüşmelere 20 Ocak'ta başladıklarını ve işçilerin bu görüşmelerin istedikleri şekilde bitirilmesini istediklerini hatırlatarak, "Uygun bir rakam verirlerse ne ala. Vermezlerse 'Biz bu meseleyi seçimden evvel bitireceğiz' diye bir ayet yok. Bir an evvel 3 milyonluk bir ailenin talebini yerine getirsinler. Salı son olur, salıdan sonra zaten görüşmenin bir anlamı kalmaz. Salı günü inşallah önümüze taban ve tavan ücretle ilgili bir rakam getirirler. İdari maddelerde takıldığımız bir iki konu var, onları da çözüp sözleşme yapılır. Biz burada afaki bir rakam istemiyoruz" dedi.

  • KAMU İŞÇİSİ ZAM ORANI TEKLİFİ NETLEŞTİ!

    Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, Toplu İş Sözleşmesine ilişkin konuştu. Atalay, "Biz 15 bin TL teklif ettik, onlar 12 bin TL, arzu ettiğimiz bir rakam olursa problem yok, olmazsa biz bu işin içinde olmayız" ifadelerini kullandı.

  • KAMU İŞÇİLERİ ZAM PAZARLIĞINDA SON DURUM

    Türk-İş ve Hak-İş'in işçi kesimini, Türk Ağır Sanayii ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikasının (TÜHİS) kamu işverenini temsil ettiği görüşmelerde, belirli bir aşamaya gelindi. 

    Kamu işvereninin, taban ücretin 11 bin 500 liraya yükseltilmesi ve 2023'ün ilk altı ayında yüzde 30 zam yapılması şeklindeki ilk teklifini, taban ücretin 12 bin liraya yükseltilmesi ve ilk altı ay yüzde 40 zam olarak güncellemesiyle pazarlıklar yoğunlaştı.

Haberi Hazırlayan : Elif Büşra Cebeci
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