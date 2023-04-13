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Toplanan süt miktarı açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine göre; ticari süt işletmeleri tarafından toplanan inek sütü miktarı, şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0,5; ocak-şubat döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 2,5 arttı. Bir önceki ay 874 bin 67 ton olan ticari süt işletmelerince toplanan inek sütü miktarı şubat ayında yüzde 9,2 azalarak 793 bin 384 ton oldu

Giriş: 13.04.2023 - 11:06 | Güncelleme: ABONE OL
Toplanan süt miktarı açıklandı
HABERTURK.COM

Ticari süt işletmeleri tarafından toplanan inek sütü miktarı, şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0,5; ocak-şubat döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 2,5 arttı.

Şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre içme sütü üretimi yüzde 11,9 ve inek peyniri üretimi yüzde 3,6 artarken; tereyağı üretimi yüzde 30, ayran üretimi yüzde 5,8, yoğurt üretimi yüzde 1,6, azaldı. Ocak-şubat döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre, içme sütü üretimi yüzde 10,5, inek peyniri üretimi yüzde 10,2, ayran üretimi yüzde 3,5 ve yoğurt üretimi yüzde 2,2 artarken; tereyağı üretimi yüzde 24 azaldı.

Bir önceki ay 874 bin 67 ton olan ticari süt işletmelerince toplanan inek sütü miktarı şubat ayında yüzde 9,2 azalarak 793 bin 384 ton oldu.

Bir önceki ay 145 bin 149 ton olan içme sütü üretimi şubat ayında yüzde 8,5 azalarak 132 bin 881 ton olarak gerçekleşti.

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