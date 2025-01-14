Toplanan inek sütü miktarı Kasım 2024'te yıllık bazda yüzde 10,6 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2024'ün kasım ayına ilişkin süt ve süt ürünleri üretimi verilerini açıkladı.

Buna göre, ticari süt işletmelerince toplanan inek sütü miktarı, kasımda yıllık bazda yüzde 10,6 yükselerek 896 bin 257 tona ulaştı. Geçen yılın ocak-kasım döneminde ise 2023'ün aynı dönemine göre yüzde 10,1 artarak 10 milyon 290 bin 538 ton oldu.

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Süt işletmelerince yapılan içme sütü üretimi, Kasım 2024'te bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,9 artarak 143 bin 604 ton olarak gerçekleşti. Ocak-kasım döneminde de içme sütü üretimi yıllık bazda yüzde 3,9 artışla 1 milyon 432 bin 667 tona çıktı.

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Kasımda 2023'ün aynı ayına göre ticari süt işletmelerince yapılan yoğurt üretimi yüzde 1,6 artarak 99 bin 784 tona yükselirken, ocak-kasım döneminde yıllık bazda yüzde 6,8 artışla 1 milyon 196 bin 954 tona ulaştı.

İnek peyniri üretimi kasımda yıllık yüzde 5,8 artarak 67 bin 885 ton, ocak-kasım döneminde de yüzde 6,2 artışla 750 bin 683 ton oldu.

Kasımda ayran üretimi yüzde 6,5 yükselişle 76 bin 356 ton, tereyağı üretimi yüzde 35,7 artışla 8 bin 275 ton olarak kayıtlara geçti.

Ocak-kasım döneminde ayran üretimi yüzde 12,6 artarak 856 bin 424 tona çıkarken, tereyağı üretimi yüzde 15,2 yükselişle 91 bin 376 tona ulaştı.

Ekim 2024'te 921 bin 231 ton olan ticari süt işletmelerince toplanan inek sütü miktarı kasımda yüzde 2,7 azalarak 896 bin 257 tona düştü.

Aynı dönemde 145 bin 7 ton olan içme sütü üretimi de yüzde 1 gerileyerek, 143 bin 604 ton olarak gerçekleşti.