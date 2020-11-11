Toplanan inek sütü miktarı eylülde arttı

Türkiye İstatistik Kurumu, eylül ayına ilişkin süt ve süt ürünleri üretimi verilerini açıkladı.
Buna göre, toplanan inek sütü miktarı, eylülde geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 5,7 artışla 772 bin 552 tona ulaştı.
Söz konusu miktar, ocak-eylül döneminde de geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4 artarak 7 milyon 259 bin 925 tona yükseldi.
Eylülde ticari süt işletmeleri tarafından toplanan inek sütünde yağ oranı ortalama yüzde 3,5, protein oranı yüzde 3,2 olarak tespit edildi.
Ticari süt işletmeleri tarafından yapılan içme sütü üretimi, eylülde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 14,2 artarak 128 bin 957 ton oldu.
Ocak-eylül döneminde geçen yılın aynı dönemine göre içme sütü üretimi yüzde 12,1 artışla 1 milyon 200 bin 860 ton olarak kayıtlara geçti.
Ticari süt işletmeleri tarafından yapılan yoğurt üretimi, eylülde yıllık bazda yüzde 8,8 artarak 110 bin 346 ton, ocak-eylül döneminde ise yüzde 1,9 gerileyerek 843 bin 535 ton oldu.
Eylülde geçen yılın aynı ayına göre, tam yağlı süt tozu üretimi yüzde 29,6, yağsız süt tozu üretimi yüzde 25,1, kaymak üretimi yüzde 19,2, inek peyniri üretimi yüzde 16,2 yükselirken, tereyağı üretimi yüzde 2,1, ayran üretimi yüzde 10,4 ve diğer peynirlerin üretimi (koyun, keçi, manda ve karışık sütlerden elde edilen peynir çeşitleri) yüzde 18,6 azaldı.
Ocak-eylül döneminde yıllık olarak tam yağlı süt tozu üretimi yüzde 12,9, inek peyniri üretimi yüzde 10,3, tereyağı üretimi yüzde 6,9, kaymak üretimi yüzde 5,4, yağsız süt tozu üretimi yüzde 4,7 arttı.
Diğer peynirlerin üretimi (koyun, keçi, manda ve karışık sütlerden elde edilen peynir çeşitleri) yüzde 7,1 ve ayran üretimi yüzde 13,6 düştü.
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