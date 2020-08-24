Toplaması zahmetli dikenli incirde hedef ihracat

Halk arasında "Kaynana dili" olarak bilinen ve tadıyla yaz aylarının vazgeçilmez lezzeti olan dikenli incirin hasadı Tarsus ilçesinde devam ediyor.
Büyük emekle toplanan ve tezgahlarda yerini alan meyveden çiftçilerin daha fazla gelir elde etmesi için Tarsus Ziraat Odası tarafından projeler geliştiriliyor.
Hazırlanan çalışmayla ilçe genelinde üretim alanları artırılarak ürünün dış satımının yapılması hedefleniyor.
- "Narenciye ürünleri gibi ihracatını hedefliyoruz"
Tarsus Ziraat Odası Başkanı Veyis Avcı, AA muhabirine, dikenli incirin çiftçilere önemli ekonomik katkı sağladığını söyledi.
Tarsus'ta 34 köyde üretim yapıldığını dile getiren Avcı, Akdeniz Bölgesi'nde dikenli incirin alıcısının çok olduğunu kaydetti.
Dikenli incirin üretiminin geniş alanlara yayılması için çalışma içerisinde olduklarını aktaran Avcı, şöyle devam etti:
"Dikenli incirden yaklaşık 250 ton verim elde etmekteyiz. Mersin Tarım ve Orman Müdürlüğüyle Karayayla köyünde 50 dekarlık alana dikenli incir dikimi yaptık. Bunun dışında bize tahsis edilecek noktalara da dikim yapıp, bu üretimi artıracağız. Biz paydaşlarla bir araya gelerek bir yol haritası çıkardık. Önümüzdeki yıllarda narenciye ürünleri gibi ihracatını hedefliyoruz. Bu üretimi yaygınlaştırırsak çiftçimizin de refah seviyesi artacaktır."
Avcı, dikenli incirin yetiştirilmesi için belirledikleri yerleri tarıma açarak buraları gelir seviyesi düşük vatandaşlara vereceklerini kaydetti.
Dikenli incirin su istemediğini ve hemen her arazi koşulunda yetişebildiğini belirten Avcı, atıl arazilerin bu ürün sayesinde değerlendirileceğini söyledi.
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