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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Toplam ciro yüzde 85,1 arttı - İş-Yaşam Haberleri

        Toplam ciro yüzde 85,1 arttı

        Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi (2021=100), 2024 yılı Şubat ayında yıllık yüzde 85,1 arttı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.04.2024 - 10:17 Güncelleme: 16.04.2024 - 10:17
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        Toplam ciro yüzde 85,1 arttı
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        Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi (2021=100), 2024 yılı Şubat ayında yıllık yüzde 85,1 arttı.

        Toplam cironun alt detaylarına bakıldığında; 2024 yılı Şubat ayında yıllık sanayi sektörü ciro endeksi yüzde 77,3 arttı, inşaat ciro endeksi yüzde 104,0 arttı, ticaret ciro endeksi yüzde 83,7 arttı, hizmet ciro endeksi yüzde 103,8 arttı.

        TOPLAM CİRO AYLIK YÜZDE 6,3 ARTTI

        Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi (2021=100), 2024 yılı Şubat ayında aylık yüzde 6,3 arttı.

        Toplam cironun alt detaylarına bakıldığında; 2024 yılı Şubat ayında aylık sanayi sektörü ciro endeksi yüzde 5,6 arttı, inşaat ciro endeksi yüzde 8,0 arttı, ticaret ciro endeksi yüzde 5,7 arttı, hizmet ciro endeksi yüzde 9,6 arttı.

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