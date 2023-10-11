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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Toplam ciro endeksi ağustosta yıllık bazda yüzde 69 arttı  - İş-Yaşam Haberleri

        Toplam ciro endeksi ağustosta yıllık bazda yüzde 69 arttı 

        Takvim etkisinden arındırılmış sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplam ciro endeksi, ağustosta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 69 artış gösterdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.10.2023 - 10:31 Güncelleme: 11.10.2023 - 10:31
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        Toplam ciro yıllık yüzde 69 arttı
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        Türkiye İstatistik Kurumu, ağustos ayına ilişkin ciro endekslerini açıkladı.

        Buna göre sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi, ağustosta yıllık bazda yüzde 69 yükseldi. Toplam cironun alt detaylarına bakıldığında, ağustosta yıllık sanayi sektörü ciro endeksi yüzde 55,5, inşaat ciro endeksi yüzde 106,3, ticaret ciro endeksi yüzde 75,8 ve hizmet ciro endeksi yüzde 65,4 artış kaydetti.

        Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi ağustosta aylık yüzde 2,3 arttı. Ağustosta sanayi sektörü ciro endeksinde yüzde 2, inşaat ciro endeksinde yüzde 2,6, ticaret ciro endeksinde yüzde 1,9 ve hizmet ciro endeksinde yüzde 4,6 artış görüldü.

        Ciro endekslerinin aylık ve yıllık değişimleri (yüzde) şöyle:

        Endeksler Aylık değişim Yıllık değişim
        Toplam ciro 2,3 69
        SANAYİ 2 55,5
        Madencilik ve taş ocakçılığı -0,9 47,9
        İmalat 2,1 55,7
        İNŞAAT 2,6 106,3
        TİCARET 1,9 75,8
        HİZMET 4,6 65,4
        Ulaştırma ve Depolama 5,2 44,9
        Konaklama ve yiyecek 4,6 90,6
        Bilgi ve iletişim 7,2 85,4
        Gayrimenkul -3,5 23,8
        Mesleki, bilimsel ve teknik 1,8 89,4
        İdari ve destek 5,8 95,1
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