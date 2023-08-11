Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler İş-Yaşam Toplam ciro yıllık yüzde 53,4 arttı - İş-Yaşam Haberleri

        Toplam ciro yıllık yüzde 53,4 arttı

        Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi (2015=100), 2023 yılı Haziran ayında yıllık yüzde 53,4 arttı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.08.2023 - 10:11
        ABONE OL
        ABONE OL
        Toplam ciro yıllık yüzde 53,4 arttı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi (2015=100), 2023 yılı Haziran ayında yıllık yüzde 53,4 arttı.

        Toplam cironun alt detaylarına bakıldığında; 2023 yılı Haziran ayında yıllık sanayi sektörü ciro endeksi yüzde 42,5, inşaat ciro endeksi yüzde 74,0, ticaret ciro endeksi yüzde 58,3, hizmet ciro endeksi yüzde 55,8 arttı.

        AYLIK YÜZDE 5,9 ARTTI

        Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi (2015=100), 2023 yılı Haziran ayında aylık yüzde 5,9 arttı.

        Toplam cironun alt detaylarına bakıldığında; 2023 yılı Haziran ayında aylık sanayi sektörü ciro endeksi yüzde 10,7, inşaat ciro endeksi yüzde 3,0, ticaret ciro endeksi yüzde 4,2, hizmet ciro endeksi yüzde 3,3 arttı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Haziranda cari fazla verildi
        Haziranda cari fazla verildi
        Çifte cinayet sanığının kardeşi öldürüldü! Önce mesaj sonra cinayet!
        Çifte cinayet sanığının kardeşi öldürüldü! Önce mesaj sonra cinayet!
        O ilde deniz suyu ölçümleri mükemmel çıktı!
        O ilde deniz suyu ölçümleri mükemmel çıktı!
        Yangın sonrası Hawaii küle döndü
        Yangın sonrası Hawaii küle döndü
        "Sen süper kahraman değilsin İsmail hocam"
        "Sen süper kahraman değilsin İsmail hocam"
        Havaya ateş eden kişiyi uyaran polis şehit oldu!
        Havaya ateş eden kişiyi uyaran polis şehit oldu!
        Tamer Karadağlı Devlet Tiyatroları Genel Müdürü oldu
        Tamer Karadağlı Devlet Tiyatroları Genel Müdürü oldu
        "Her fiyattan konut satılıyordu, bu dönem bitti"
        "Her fiyattan konut satılıyordu, bu dönem bitti"
        Kazadan 15 saat sonra
        Kazadan 15 saat sonra
        İşte UEFA ülke puanı sıralaması!
        İşte UEFA ülke puanı sıralaması!
        Girmeyin, balık tutmayın!
        Girmeyin, balık tutmayın!
        Koşa koşa denize...
        Koşa koşa denize...
        Rusya'dan 47 yıl sonra ilk!
        Rusya'dan 47 yıl sonra ilk!
        Gurbetçi cinayetinin altından 'yasak aşk' çıktı!
        Gurbetçi cinayetinin altından 'yasak aşk' çıktı!
        Hatay’ın filiz sürgünü
        Hatay’ın filiz sürgünü
        Real Madrid'e Arda şoku!
        Real Madrid'e Arda şoku!
        Isparta'da dünür dehşeti: 4 ölü!
        Isparta'da dünür dehşeti: 4 ölü!
        Akıma kapılmasınlar diye...
        Akıma kapılmasınlar diye...
        2 bölge için sağanak yağmur uyarısı
        2 bölge için sağanak yağmur uyarısı
        Hollanda tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonunda 600 milyon euroluk kokain ele geçirildi
        Hollanda tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonunda 600 milyon euroluk kokain ele geçirildi
        Habertürk Anasayfa