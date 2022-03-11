AA

Buna göre, mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış toplam ciro endeksi ocakta aylık bazda yüzde 3,6 arttı. Takvim etkisinden arındırılmış sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplam ciro endeksi de geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 90,9 yükseldi.

SANAYİ VE İNŞAAT ENDEKSLERİ

Sanayide takvim etkisinden arındırılmış ciro endeksi, ocakta yıllık bazda yüzde 106,1 artış kaydetti. Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi ciro endeksi de ocakta, bir önceki aya göre yüzde 2,2 arttı.

İnşaat sektöründe takvim etkisinden arındırılmış ciro endeksi, ocakta yıllık bazda yüzde 62,3 artış gösterdi. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış inşaat ciro endeksinde de bir önceki aya göre yüzde 11,3 yükseliş gerçekleşti.

TİCARET VE HİZMET ENDEKSLERİ

Takvim etkisinden arındırılmış ticaret ciro endeksi, ocakta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 76,1, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış ticaret ciro endeksi bir önceki aya göre yüzde 1,5 değer kazandı.

Hizmet sektöründe takvim etkisinden arındırılmış ciro endeksi, ocakta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 116,9 artarken, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış hizmet ciro endeksi de bir önceki aya göre yüzde 11,9 artış kaydetti.