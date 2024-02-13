Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Tüm Haberler
        BIST 100 9.177,29 %0,03
        DOLAR 30,7244 %0,00
        EURO 33,0816 %-0,15
        ALTIN 2.001,43 %0,32
        FAİZ 42,73 %-0,05
        GÜMÜŞ GRAM 22,62 %0,87
        BITCOIN 50.053,00 %0,42
        GBP/TRY 38,8379 %0,06
        EUR/USD 1,0762 %-0,12
        BRENT 82,06 %0,07
        ÇEYREK ALTIN 3.272,30 %0,32
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Toplam ciro endeksi yıllık yüzde 69 arttı - İş-Yaşam Haberleri

        Toplam ciro endeksi Aralık 2023'te yıllık bazda yüzde 69 arttı

        Takvim etkisinden arındırılmış sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplam ciro endeksi, Aralık 2023'te yıllık yüzde 69 artış gösterdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.02.2024 - 10:34 Güncelleme: 13.02.2024 - 10:34
        ABONE OL
        ABONE OL
        Toplam ciro endeksi yıllık yüzde 69 arttı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Türkiye İstatistik Kurumu, Aralık 2023 dönemine ilişkin ciro endekslerini açıkladı.

        Buna göre, sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi söz konusu ayda yıllık bazda yüzde 69 yükseldi. Toplam cironun alt detaylarına bakıldığında Aralık 2023'te yıllık sanayi sektörü ciro endeksi yüzde 59,4, inşaat ciro endeksi yüzde 85, ticaret ciro endeksi yüzde 72,4, hizmet ciro endeksi yüzde 66,1 artış kaydetti.

        AYLIK DEĞİŞİMLER

        Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi Aralık 2023'te aylık bazda yüzde 6,6 yükseldi. Söz konusu ayda sanayi sektörü ciro endeksinde yüzde 6,2, inşaat ciro endeksinde yüzde 4,3, ticaret ciro endeksinde yüzde 7,4 ve hizmet ciro endeksinde yüzde 5,4 artış oldu.

        Ciro endekslerinin aylık ve yıllık değişimleri (yüzde) şöyle:

        Endeksler Aylık değişim Yıllık değişim
        Toplam Ciro 6,6 69
        Sanayi 6,2 59,4
        Madencilik ve taş ocakçılığı 5,3 70,2
        İmalat 6,2 59,1
        İnşaat 4,3 85
        Ticaret 7,4 72,4
        Hizmet 5,4 66,1
        Ulaştırma ve Depolama 6,3 55,6
        Konaklama ve yiyecek 4,5 86,5
        Bilgi ve iletişim 3,9 71,9
        Gayrimenkul 2,2 9
        Mesleki, bilimsel ve teknik 5,3 79
        İdari ve destek 6,1 94,7
        ÖNERİLEN VİDEO
        Canlı Altın Fiyatları Kripto Piyasaları Canlı Döviz Kuru
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Cari açık rakamları açıklandı
        Cari açık rakamları açıklandı
        Gürsel Tekin CHP'den istifa etti
        Gürsel Tekin CHP'den istifa etti
        İşte kalan maçlar
        İşte kalan maçlar
        ÖSYM Başkanı Ersoy: Yapay zeka ile soru üreteceğiz
        ÖSYM Başkanı Ersoy: Yapay zeka ile soru üreteceğiz
        Gösterimden kaldırıldı
        Gösterimden kaldırıldı
        ABD Başkanı Biden TikTok'a katıldı
        ABD Başkanı Biden TikTok'a katıldı
        Şiddetli yağış nedeniyle bir kentimizde eğitime ara verildi!
        Şiddetli yağış nedeniyle bir kentimizde eğitime ara verildi!
        "Ev hapsi çare olmayacak!" Saplantılı komşuyu anlattı!
        "Ev hapsi çare olmayacak!" Saplantılı komşuyu anlattı!
        Çocuk için SGK girişi yaptırmalı mı?
        Çocuk için SGK girişi yaptırmalı mı?
        "Santos en kötü şekilde kullandı"
        "Santos en kötü şekilde kullandı"
        'Temettü verimi yüksek olacak'
        'Temettü verimi yüksek olacak'
        Annesini bıçaklayarak öldürdü!
        Annesini bıçaklayarak öldürdü!
        Duran kalbi çalıştırıldı, uçakla kurtarıldı
        Duran kalbi çalıştırıldı, uçakla kurtarıldı
        New York metrosunda silahlı çatışma!
        New York metrosunda silahlı çatışma!
        Real Madrid takım otobüsü kaza yaptı!
        Real Madrid takım otobüsü kaza yaptı!
        Sel tehlikesi!
        Sel tehlikesi!
        Çetelerle mücadele için tüm cezaevlerinde acil durum!
        Çetelerle mücadele için tüm cezaevlerinde acil durum!
        ABD Başkan Yardımcısı Harris: Hizmet etmeye hazırım
        ABD Başkan Yardımcısı Harris: Hizmet etmeye hazırım
        Euroleague'de 26. haftanın panoraması
        Euroleague'de 26. haftanın panoraması
        Biden: Çok fazla masum Filistinli sivil öldürüldü
        Biden: Çok fazla masum Filistinli sivil öldürüldü
        Habertürk Anasayfa