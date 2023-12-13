Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Tüm Haberler
        BIST 100 7.634,30 %-1,48
        DOLAR 29,0591 %0,10
        EURO 31,3827 %0,13
        ALTIN 1.849,39 %0,21
        FAİZ 38,53 %-0,16
        GÜMÜŞ GRAM 21,22 %-0,10
        BITCOIN 41.193,00 %0,25
        GBP/TRY 36,4157 %-0,17
        EUR/USD 1,0791 %-0,06
        BRENT 72,61 %-0,86
        ÇEYREK ALTIN 3.023,75 %0,21
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Toplam ciro endeksi ekimde yıllık bazda yüzde 65,3 arttı  - İş-Yaşam Haberleri

        Toplam ciro endeksi ekimde yıllık bazda yüzde 65,3 arttı 

        Takvim etkisinden arındırılmış sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplam ciro endeksi, ekimde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 65,3 artış gösterdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.12.2023 - 10:20 Güncelleme: 13.12.2023 - 10:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        Toplam ciro endeksinde yüzde 65'lik artış
        ABONE OL
        ABONE OL

        Türkiye İstatistik Kurumu, ekim ayına ilişkin ciro endekslerini açıkladı.

        Buna göre, sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi ekimde yıllık bazda yüzde 65,3 yükseldi. Toplam cironun alt detaylarına bakıldığında ekimde yıllık sanayi sektörü ciro endeksi yüzde 54,6, inşaat ciro endeksi yüzde 98,6, ticaret ciro endeksi yüzde 69,4, hizmet ciro endeksi yüzde 63,5 artış kaydetti.

        Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi ekimde aylık bazda yüzde 4,1 arttı. Ekimde sanayi sektörü ciro endeksinde yüzde 2,9, inşaat ciro endeksinde yüzde 4,6, ticaret ciro endeksinde yüzde 4,7 ve hizmet ciro endeksinde yüzde 4,3 artış görüldü.

        Ciro endekslerinin aylık ve yıllık değişimleri (yüzde) şöyle:

        Endeksler Aylık değişim Yıllık değişim
        Toplam Ciro 4,1 65,3
        SANAYİ 2,9 54,6
        Madencilik ve taş ocakçılığı 6,7 64,8
        İmalat 2,8 54,3
        İNŞAAT 4,6 98,6
        TİCARET 4,7 69,4
        HİZMET 4,3 63,5
        Ulaştırma ve Depolama 3,9 44,4
        Konaklama ve yiyecek 6,9 92
        Bilgi ve iletişim 0,1 85,4
        Gayrimenkul 10,4 16,4
        Mesleki, bilimsel ve teknik 3,1 87,9
        İdari ve destek 5,3 97,2
        ÖNERİLEN VİDEO
        Canlı Altın Fiyatları Kripto Piyasaları Canlı Döviz Kuru
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Halil Umut Meler taburcu oldu
        Halil Umut Meler taburcu oldu
        Şimdi ne olacak?
        Şimdi ne olacak?
        Doğu Ekspresi coşkuyla karşılandı
        Doğu Ekspresi coşkuyla karşılandı
        İstanbul için güzel haber! İşte barajlarda son veri!
        İstanbul için güzel haber! İşte barajlarda son veri!
        Kaçan balık büyük oldu!
        Kaçan balık büyük oldu!
        6 gün sonra ağaçta bulundu! Kahreden çanta!
        6 gün sonra ağaçta bulundu! Kahreden çanta!
        Vatandaşın asgari ücret beklentisi ne?
        Vatandaşın asgari ücret beklentisi ne?
        Arjantin'de devalüasyon kararı
        Arjantin'de devalüasyon kararı
        "Yeni bir hikaye başlıyor"
        "Yeni bir hikaye başlıyor"
        İş insanının katili yine en yakını!
        İş insanının katili yine en yakını!
        Hadise'den U dönüşü
        Hadise'den U dönüşü
        Eylem'in canı için 33 bin 400 TL!
        Eylem'in canı için 33 bin 400 TL!
        "Roma'nın kalbinde hazine"
        "Roma'nın kalbinde hazine"
        Batıda sis, doğuda kar!
        Batıda sis, doğuda kar!
        Togg'un sedan modeli geliyor
        Togg'un sedan modeli geliyor
        Bakan Koca'dan açıklama: Durumu kritik!
        Bakan Koca'dan açıklama: Durumu kritik!
        BM Genel Kurulu, Gazze'de insani ateşkes tasarısını 153 oyla kabul etti
        BM Genel Kurulu, Gazze'de insani ateşkes tasarısını 153 oyla kabul etti
        İşsizlik oranı nasıl düştü?
        İşsizlik oranı nasıl düştü?
        Biden: İsrail, Gazze bombardımanı nedeniyle küresel desteği kaybetmeye başladı
        Biden: İsrail, Gazze bombardımanı nedeniyle küresel desteği kaybetmeye başladı
        Borsanın engeli ne?
        Borsanın engeli ne?
        Habertürk Anasayfa