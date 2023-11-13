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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Toplam ciro endeksi eylülde yıllık bazda yüzde 64,1 arttı - İş-Yaşam Haberleri

        Toplam ciro endeksi eylülde yıllık bazda yüzde 64,1 arttı

        Türkiye İstatistik Kurumu raporuna göre, Eylül ayında toplam ciro endeksi yıllık yüzde 64,1, aylık yüzde 1,3 arttı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.11.2023 - 10:24 Güncelleme: 13.11.2023 - 10:24
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        Toplam ciro endeksinde artış
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        Türkiye İstatistiki Kurumu eylül ayına ilişkin ciro endekslerini açıkladı.

        Buna göre, Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi, 2023 yılı Eylül ayında yıllık yüzde 64,1 arttı.

        Toplam cironun alt detaylarına bakıldığında; 2023 yılı Eylül ayında yıllık sanayi sektörü ciro endeksi yüzde 55,1 arttı, inşaat ciro endeksi yüzde 91,0 arttı, ticaret ciro endeksi yüzde 68,2 arttı, hizmet ciro endeksi yüzde 61,4 arttı.

        Toplam cironun alt detaylarına bakıldığında; 2023 yılı Eylül ayında aylık sanayi sektörü ciro endeksi yüzde 0,4 arttı, inşaat ciro endeksi yüzde 3,2 arttı, ticaret ciro endeksi yüzde 1,0 arttı, hizmet ciro endeksi yüzde 3,6 arttı.

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