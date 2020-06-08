Topkapı Sarayı'nın çatısındaki kurşun levhalar yenileniyor

Milli Saraylar'a ait Maslak Kasırları bölgesinde bulunan Kurşun Atölyesi'nde Osmanlı'ya ait tarihi yapıların çatı kaplamalarında kullanılan kurşun levhalar üretiliyor.
Tarihi yapıların çatılarından sökülen levhalar, atölye içindeki fırında 580 derece sıcaklıkta eritilerek kalıplara alınıyor. Kalıptan çıkarıldıktan sonra henüz sıcakken haddehaneye getirilen kalıplar, burada 1 metre eninde, 2 metre uzunluğunda ve yaklaşık 2 milimetre kalınlığında 45 kiloluk levhalar haline getiriliyor.
Üretimi tamamlanan kurşun levhalar, bakım ve onarımı yapılan çatılara kaplanıyor.
- Milli Saraylar'ın 35 bin metrekare kurşun kaplanan alanı var
Milli Saraylar'a bağlı atölyede 1987'den bu yana çalışan Atölye Sorumlusu Hayri Dönmez, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Osmanlı zamanında inşaatı süren yapının hemen yanına kurşun atölyesinin de kurulduğunu ve inşaat tamamlanana kadar burada levha üretildiğini anlattı.
Klasik usul kurşun levha üretiminin uzun yıllar devam ettiğini, 2000 yılından itibaren modern tekniklerle üretime başladıklarını ifade eden Dönmez, şöyle konuştu:
"Atölyede 8 kişiyle çalışıyoruz. Kasım-nisan döneminde levha üretimi, mayıs-kasım arasında da onarım, bakım ve yenileme yapıyoruz. Milli Saraylar'ın yaklaşık 35 bin metrekare kurşun kaplanan alanı var. Bunların onarım, bakım, yenileme gibi bütün işlemlerini biz yapıyoruz. Hem üretiyoruz hem de monte ediyoruz. Türkiye'de bununla ilgili bir okul yok. Ahilik sistemiyle yetişiyoruz. Mesleğimizi Osmanlı'dan gelen şekliyle devam ettiriyoruz."
Dönmez, atölye içinde tüm iş güvenliği kurallarına uyulduğunu, sık sık yapılan sağlık kontrollerinde vücudundaki kurşun oranı yüksek çıkan çalışanların dinlendirildiğini anlattı.
- Sarayın çatısına yerleştirilmeye başlandı
Atölyede yapımı tamamlanan levhalar daha sonra Topkapı Sarayı'ndaki yapıların çatısına yerleştirilmeye başlandı.
İlk olarak Topkapı Sarayı 4. avludaki Sofa Köşkü'nün ahşap çatısı üzerine izolasyon malzemesi serildi. Daha sonra keçe konulup, son olarak kurşun kaplama işlemi yapıldı.
Ayrıca eski bir gelenek gereği kurşun dökme işlemini gerçekleştiren ustalar, levha plaka üzerine isim ve tarih atarak çatının altına bıraktı.
,Mücahit Türetken
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!