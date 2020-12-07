"SIVA ÜZERİ NAKIŞ OLARAK İLK KEZ BURADA RASTLADIK"

Eriş, şöyle devam etti:

"Daha sonra anlıyoruz ki, tabii ki Has Oda'dan sonra Revan Köşkü 1635´te yapıldığı için, bu mekanda bir koridor oluşunca ve bunun üzeri bir tonozla kaplanınca, buranın üzeri örtülmüş. Tahmin ediyoruz birkaç asırdır bunu kimse görmedi. Şimdi biz bunu ortaya çıkarttık. Bu bizi heyecanlandırıyor. Aslında Topkapı Sarayı'nın başka mekanlarında var ama çini üzerine var. Fakat sıva üzeri nakış olarak, renkli bezeme olarak ilk kez burada rastlıyoruz."