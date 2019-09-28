50 yıldır garaj olarak kullanılıyordu

28 EYLÜL 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi, Topkapı Pazartekke’de bulunan tarihi İETT garaj alanının imar planlarını oy birliğiyle bir kez daha değiştirdi. Yeni değişikliğe göre arazinin zemin altı otopark, üstü ise park alanı olacak.
Kentte yaşanan 5,8'lik Silivri depreminin ardından başlayan afet toplanma alanı tartışması üzerine İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu twitter hesabından yeni gelişmeyi duyurdu.
Topkapı’daki İETT garajı alanının plan değişikliğine dair kararın İBB Meclisi'nden oy birliği ile geçtiğini hatırlatan İmamoğlu, "17 bin 567 metrekarelik bu alanı park ve afet toplanma alanı olarak düzenleyeceğiz" dedi.
— Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) September 28, 2019
50 YILDIR GARAJ OLARAK KULLANILIYORDU
İBB Meclisi’nin Eylül ayı toplantısında yeniden gündeme gelen arazinin imar planları bir kez daha değiştirilmişti. İETT’nin 50 yıldan fazla zamandır garaj olarak kullandığı, 17 bin 567 metrekarelik arazinin imar planı değişikliği oybirliğiyle kabul edildi.
PARK KARARININ ÖZETİ
İBB Meclisi’nin oybirliğiyle kabul ettiği İmar Komisyonu’nun raporunun sonuç bölümünde özetle şöyle denildi:
“Koruma amaçlı uygulama imar planı değişikliği teklifi incelenmiş olup, parselin park alanı ve zemin altı otopark alanı fonksiyonuna alınarak, plan lejandında ‘SKT’ simgeli sosyal kültürel tesis alanı iptal edilerek park ve zemin altı otopark gösteriminin eklenmesi, plan notlarında 2 nolu plan notunun iptal edilerek yerine ‘plan onama sınırı içindeki alan park ve zemin altı otopark alanıdır’ ibaresinin yazılması 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planının bu plan doğrultusunda hazırlanarak meclise iletilmesi uygun görülmüştür"
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