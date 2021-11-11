Mersin´e şehit ateşi düştü

Suriye´de, Hatay´a yakın üs bölgesinde görev yapan Topçu Sözleşmeli Er Celal Esen (21), 2 gün önce kalp krizi geçirdi. Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alınan Esen, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

Bekar olduğu öğrenilen Esen´in acı haberi, memleketi Tarsus ilçesi Yeni Mahalle´de yaşayan ailesine verildi. Şehidin ailesinin bulunduğu ev ve sokağa, Türk bayrakları asıldı.

Şehit Esen´in cenazesinin, yarın düzenlenecek törenin ardından toprağa verileceği bildirildi.