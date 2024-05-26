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        Haberler Gündem Güncel Tonya Belediye Başkanı'nı darbeden bir kişi tutuklandı

        Tonya Belediye Başkanı'nı darbeden bir kişi tutuklandı

        Trabzon'un Tonya ilçesi Belediye Başkanı Osman Beşel'in darp edilmesi olayı ile ilgili bir kişi tutuklandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.05.2024 - 01:21 Güncelleme: 26.05.2024 - 01:21
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        Belediye Başkanı'nı darbeden kişi tutuklandı
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        Trabzon'un Tonya ilçesi Belediye Başkanı Osman Beşel'in makam odasında darbedilmesiyle ilgili gözaltına alınan bir şüpheli tutuklanırken, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Beşel'in makam odasında darbedilmesiyle ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından Tonya Adliyesi'ne getirildi.

        Savcılık sorgularının ardından "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "kamu görevlisine hakaret" ve "kamu malına zarar verme" suçlarından tutuklanma talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edilen zanlılardan H.U. tutuklandı, diğer şüpheli H.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Makam odasına dün gelen 2 belediye personeli tarafından darbedilmesi sonucu yaralanan Tonya Belediye Başkanı Beşel, tedavisinin ardından taburcu edilmişti. Olaya ilişkin 2 kişi gözaltına alınmıştı.

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        *Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.

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