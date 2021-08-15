Ünlü müzisyen sahnelere veda etti!

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Müzik dünyasının önemli isimlerinden Tony Bennett'in, sağlık sorunları nedeniyle artık konser vermeyeceği belirtildi. Açıklamayı Bennett’in oğlu ve aynı zamanda menajeri olan Danny Bennett yaptı.

Geçen hafta, Lady Gaga ile New York’ta sahneye çıkan Bennett’in son konserinin bu olduğunu ifade eden 95 yaşındaki ünlü sanatçının oğlu, "Artık başka konser olmayacak. Bizim için çok zor bir karardı çünkü halen sahneye çıkıp performans sergileyebiliyor fakat doktorların kesin uyarısı geldi." dedi.

80 yılı aşkın bir süredir sahneye çıkarak performans sergileyen Tony Bennett, 2016'dan beri Alzheimer hastalığı ile mücadele ediyor.

Hastalığına rağmen beş yıldır konser vermeyi sürdüren Bennett'in, turneye çıkmanın kendisini yorduğu belirtildi.

Tony Bennett’in oğlu, "Sorun şarkı söylemesinde değil, seyahat etmesinde. Çok yoruluyor. Onun mesela sahnede düşmesini istemeyiz. Onun şarkı söyleyemeyecek olmasından endişe etmiyoruz. Onun fiziksel durumundan endişe ediyoruz." dedi.

Öte yandan Bennett’in albüm çıkarmaya ve müzikal çalışmalara devam edeceği de belirtildi.