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        Haberler Gündem Çevre Tonlarca kefal yavrusunu denize saldılar | Son dakika haberleri

        İzmirli balıkçılar, tonlarca kefal yavrusunu denize saldı

        İzmir'in Güzelbahçe ilçesinde balıkçılar, ağlarına takılan tonlarca kefal yavrusunu yeniden denize saldı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.01.2025 - 11:06 Güncelleme: 11.01.2025 - 13:33
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        Tonlarca kefal yavrusunu denize saldılar
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        İzmirli balıkçılar, ağlarına takılan tonlarca kefal yavrusunu yeniden denize saldı.

        Güzelbahçe ilçesinde balıkçılar, 4 Ocak'ta denize açıldı. Belirledikleri noktada ağlarını yukarı çeken balıkçılar, çektikleri balıkların arasında kefal yavrusu (gamit) olduğunu fark etti.

        Bunun üzerine geminin reisi Mustafa Baran (37) ve mürettebatı yaklaşık 20 ton balığı yeniden denize bıraktı. O anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde; tonlarca balığın yeniden denizle buluşma anları yer aldı.

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        Babası ve kardeşiyle birlikte balıkçılık yapan reis Mustafa Baran, "O gece çıktık. Bir hafta önce de aynı bölgeden 350 kasa kadar kefal tutmuştuk. Radarda balığı görünce ağı attık ve toplama başladık. Yaklaşık 2 bin kasa balık vardı. Ancak yarısı kadarının gamit olduğunu gördük. Belki yarısı yasal sınırın üzerindeydi ama balığın ince olduğunu görünce kıyamadık. Çünkü o yavrular, 8-10 kat daha büyüyebiliyorlar. Onları salmamak birçok insanın ekmeğiyle oynamak ve kendi ayağımıza sıkmak olurdu. O nedenle balıkları tekrar denize saldık. Çok fazla balık vardı ama tereddüt edecek bir durum yoktu. O balıkları alamazdık, günah" dedi.

        Dededen toruna balıkçılıkla uğraştıklarına vurgu yapan Baran, "Yıllardır bu meslekten karnımızı doyurduk, bu meslekten büyüdük. Daha önce de bocilik (ağın en son daraldığı küçük yer) yaptık. Orada 50-60 yunus yavrusu kalmıştı. Ancak yanlarında diğer balıklarda vardı. Balıkçılığın da iyi gitmediği bir sezondu. Ona rağmen onları da saldık. Doğaya zarar vermemek çok önemli. O gün orada yaklaşık 2 bin kasa balık vardı. Ancak büyüdüklerinde belki 10 bin kasa balık olacak. Tutmak o kadar günah ki. Diğer insanların da hakkını yemiş olursun. Masraflarımız oldukça ağır. Tahmini olarak belki 500-600 bin lira gibi bir zararımız vardı. Ancak hiçbir önemi yok. Önemli olan doğa, ülkemiz ve denizlerimiz. Küçüğü salacağız ki büyüğü gelsin" diye konuştu.

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