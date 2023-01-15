Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Gündem 3. Sayfa Tomruk yüklenirken kamyondan düşen genç öldü

Bilecik'te tomruk yüklenen kamyondan düşen genç kurtarılamadı

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde Enes Ekşi, tomruk yüklendiği sırada kamyonun kasasından düştü. Ağır yaralanan genç, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı

Giriş: 15.01.2023 - 13:35 | Güncelleme: ABONE OL
Tomruk yüklenirken kamyondan düşen genç öldü
DHA

Bilecik'te, tomruk yüklendiği sırada kamyonun kasasından düşen Enes Ekşi (21) hayatını kaybetti.

Olay, gece saatlerinde, Osmaneli ilçesinde bulunan bir tomruk deposunda meydana geldi. Enes Ekşi, kamyonun kasasına tomruk yüklendiği sırada kasadan düştü. Ekşi'nin yaralandığını görenler 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi.

Başından aldığı darbe ile ağır yaralanan Enes Ekşi, Sakarya Pamukova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ekşi'nin cenazesi bugün Sakarya'nın Pamukova ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Bayram Halil Camii'nde ikindi namazı sonrası kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.

Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Ailesini tehdit etti, evi bastı, polise silah çekti!
Ailesini tehdit etti, evi bastı, polise silah çekti!
Öğretmene 'cinsel istismar'dan 71 yıl hapsi istendi
Öğretmene 'cinsel istismar'dan 71 yıl hapsi istendi
FBI ile Türk KŞB'yi buluşturan olay: Sarai Sierra cinayeti
FBI ile Türk KŞB'yi buluşturan olay: Sarai Sierra cinayeti
Samsun'da bir genç evinde ölü bulundu
Samsun'da bir genç evinde ölü bulundu

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.