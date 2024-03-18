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        Haberler Spor Basketbol EuroLeague Tomislav Mijatovic: Galibiyet için çok iyi konsantre olmalıyız - Basketbol Haberleri

        Tomislav Mijatovic: Galibiyet için çok iyi konsantre olmalıyız

        Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Tomislav Mijatovic, THY Avrupa Ligi'nin 30. haftasında yarın Yunanistan'ın Olympiakos ekibiyle maçta galibiyet için konsantrasyonun önemli olduğunu söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.03.2024 - 15:55 Güncelleme: 18.03.2024 - 15:55
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        Mijatovic, konsantrasyona dikkat çekti!
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        THY Avrupa Ligi'nin 30. haftasında yarın Yunanistan'ın Olympiakos ekibiyle karşılaşacak olan Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı'nın başantrenörü Tomislav Mijatovic, maçın öncesinde yaptığı açıklamalarda konsantrasyonun önemine değindi.

        Kulübün internet sitesine açıklaması yayımlanan Mijatovic, Anadolu Efes ile Olympiakos'un uzun süredir sportif rekabet içinde olduğuna dikkati çekerek şunları kaydetti:

        "Avrupa Ligi'ndeki çift maç haftasına çok mücadeleci ve tecrübeli bir ekip olan Olympiakos'a karşı başlıyoruz. Olympiakos'un çok tecrübeli bir başantrenörü ve yine uzun zamandır bir arada olan temel bir kadrosu var. Bu sene yeni eklemelerle yine çok yarışmacı bir hale geldiler. Bu yüzden galibiyet için çok iyi konsantre olmalıyız ve her oyuncumuz birbirine yardım etmeli. Ayrıca her zamanki gibi müthiş seyircimizin arkamızda olmasını bekliyoruz. Maçı kazanmak için elimizden gelenin en iyisini ortaya koymaya çalışacağız."

        Lacivert-beyazlıların Fransız basketbolcusu Rodrigue Beaubois ise çift maç haftasına güçlü bir rakibi konuk ederek başlayacaklarını belirterek, "Son dönemde iyi basketbol oynuyorlar ve iyi sonuçlar aldılar. Fiziksel temaslı bir maça hazır olmalıyız." ifadelerini kullandı.

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