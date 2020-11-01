Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Stjepan Tomas, ligde üst üste üçüncü galibiyeti aldıkları için mutlu olduklarını belirterek, "Oyuncularımızı tebrik ediyorum. Üç önemli puan daha aldık. Maça iyi başlamadık. Top bizdeyken kaybettiğimiz toplarla rakibe fırsatlar verdik. Golden sonra daha toparlandık. 90 dakika iyi mücadele ettik. Seriye devam etmek istiyoruz. Şimdi bir ara var sakat eksiklerimiziz gidermek için kamp yapacağız. Eksiklerimizi giderip gelecek haftalar galibiyetlerimize devam etmek istiyoruz" dedi.
BAYRAM BEKTAŞ: GİRDİĞİMİZ 5 POZİSYONDA GOL ATAMADIK
HES Kablo Kayserispor Teknik Direktörü Bayram Bektaş üzgün bir dönem yaşadıklarını İzmir´de ki deprem ardından hayatını kaybedenlere rahmet yaralılara şifa dilediklerini belirterek, "Maça gelirsek kazanmak adına bütün çalışmaları yapmıştık. Bunları sahaya yansıtırsak kazanacağımızı biliyorduk. Maç içinde bunu da başardık. Rakipte bizde pozisyonlara girdik. Girdiğimiz 5 pozisyonda gol atamadık. Yediğimiz gol beni üzdü. Bunu hafta içi çalışmıştık çalıştığımız yerden gol yedik ve üzüldük. Mücadele takım disiplini adına çok şeyi başardık, tek eksiğimiz golü atamadık. Takımımdan memnunum tek memnun olmadığım şey skor. Demek ki hala eksiklerimiz var. Bunlara çalışacağız" diye konuştu.
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