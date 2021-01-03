Maça iyi başladıklarını, ikinci golü bulmaları halinde sonucun farklı olacağını belirten Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Stjepan Tomas, "Erken gol attık. Ardından fırsatlar bulduk. İkinci golü bulsak farklı olurdu. İkinci yarada da fırsatlar bulduk. Penaltı verildi, el var diye iptal edildi. Ben baktım el yok. Orada golü bulsak iki fark olsa bugün buradan farklı ayrılırdık. Olmadı üzgünüz. Takımda önemli eksiklerimiz vardı fakat yerlerine oynayan oyuncularımızda ellerinden geleni yaptı" ifadelerini kullandı.

MUSTAFA KAPLAN: BİR PUAN İÇİN MUTLUYUZ

Aldıkları 1 puan için mutlu olduklarını söyleyen Gençlerbirliği Teknik Direktörü Mustafa Kaplan ise, "İyi bir maç oldu. İki takım da güzel işler yaptı. Rize´de bir puan aldığımız için mutluyuz. İkinci yarıdaki mücadelemiz, bize puan getirdi. Bu mücadeleyi sürdürmeliyiz. Kaybedebilirdik, kazanabilirdik de. Sonuçta mücadele berabere tamamlandı. Rizespor´a da Gençlerbirliği´ne de bundan sonraki malçlarında başarılar diliyorum" diye konuştu.