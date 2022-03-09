Adnan Süvari Tesisleri'ndeki antrenmanda bugün sezon sonuna kadar sözleşme imzalanan Tomas idaresinde çalışan sarı-kırmızılı futbolcular, ısınmanın ardından 5'e 2 pas çalışması yaptı.

Antrenman, taktiksel oyunla tamamlandı.