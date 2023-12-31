Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Dünyadan Tom Wilkinson hayatını kaybetti - Magazin haberleri

        Tom Wilkinson hayatını kaybetti

        'The Full Monty', 'Shakespeare In Love' ve 'In The Bedroom' gibi filmlerle tanınan İngiliz oyuncu Tom Wilkinson, 75 yaşında hayata veda etti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.12.2023 - 10:44 Güncelleme: 31.12.2023 - 10:46
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          İngiliz oyuncu Tom Wilkinson'dan hayranlarını üzen haber geldi. Usta oyuncu, 75 yaşında vefat etti.

          Tom Wilkinson, 1997 yapımı 'The Full Monty' ile Bafta kazanmış ve 26 yıl sonra filmin televizyon için uyarlanan dizisinde de rolünü tekrar canlandırmıştı. Wilkinson, toplamda altı Bafta adaylığının yanı sıra 'Michael Clayton' ve 'In The Bedroom' ile iki Oscar adaylığı elde etmişti.

        • 2

          Yapılan açıklamada, Tom Wilkinson'ın eşi ve ailesiyle birlikte evindeyken aniden öldüğü belirtildi. Ölüm sebebi ise henüz açıklanmadı.

        • 3

          "TOM ZARAFETİN TİMSALİYDİ"

          Tom Wilkinson ile 2007 yapımı 'Michael Clayton'da birlikte rol alan George Clooney, oyuncuyu "zarafetin timsali" olarak andı. Variety Dergisi'ne verdiği demeçte rol arkadaşına övgüler yağdıran Clooney, "Tom her projeyi daha iyi hale getirdi. Her oyuncuyu daha iyi yaptı. O zarafetin timsaliydi ve hepimiz onu çok özleyeceğiz" sözleriyle üzüntüsünü paylaştı.

        • 4

          TOM WILKINSON HAKKINDA

          Toplamda 130'dan fazla film ve TV yapımında yer alan Tom Wilkinson, 1995 yapımı 'Sense and Sensibility' ve 2013 yapımı 'Belle' gibi dönem dramalarında olduğu kadar, 1998'de Jackie Chan'in karşısında Rush Hour ya da 2008'de Guy Ritchie'nin 'RocknRolla'sı gibi filmlerde suç dehalarını canlandırırken de çok başarılı performanslar sergiledi.

          Ayrıca 2008 yapımı mini dizi 'John Adams'ta ABD'li politik figür 'Benjamin Franklin'i canlandırarak Emmy ödülü ve The Kennedys'te John F Kennedy'nin babası 'Joe' rolüyle Emmy adaylığı kazandı. 2014'te Selma filminde Başkan Lyndon B Johnson'ı canlandırdı ve 'The Grand Budapest Hotel' ve 'Girl with a Pearl Earring' filmlerinde rol aldı.

        • 5

          Tom Wilkinson, Kraliyet Dramatik Sanat Akademisi'nde (RADA) eğitim aldıktan sonra tiyatro ve televizyon çalışmalarına yöneldi. İlk büyük ekran rolünü 1986 yılında Jeffrey Archer'ın çok satan romanından uyarlanan 'First Among Equals' adlı mini dizide aldı.

          O projede birlikte kamera karşısına geçtiği Diana Hardcastle ile 1988'de evlendi. Çift 2011'de 'The Kennedys' ve 2014'te aksiyon filmi 'Good People'da da karı koca rolünü karşılıklı oynamıştı. Çiftin Alice ve Molly adında iki kızları vardı.

        • 6

          Tom Wilkinson, ekran dışında da ayakları yere basan ve ünü reddederek kendi halinde yaşamayı seçen biri olarak tanınıyordu. Bir röportajında şöyle “Sokağa çıkıp rahatça gezmeyi ve tanınmamayı çok seviyorum." 2005 Yeni Yıl Onur Ödülleri'nde Tom Wilkinson, tiyatroya ve sinemaya hizmetlerinden dolayı Britanya İmparatorluğu Nişanı (OBE) ile onurlandırılmıştı.

          Fotoğraflar: AP, Reuters

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Türk diplomatı şehit eden teröristlerden biri öldürüldü!
        Türk diplomatı şehit eden teröristlerden biri öldürüldü!
        Zirvede artık yeni bir isim var
        Zirvede artık yeni bir isim var
        Kuzeni, yeni evli genç kadını altınları için öldürdü!
        Kuzeni, yeni evli genç kadını altınları için öldürdü!
        2024'te ödenecek MTV tutarları belli oldu
        2024'te ödenecek MTV tutarları belli oldu
        Yılbaşı günü nasıl beslenmeliyiz?
        Yılbaşı günü nasıl beslenmeliyiz?
        Zamlı harçlar Resmi Gazete'de
        Zamlı harçlar Resmi Gazete'de
        10 maddede 2023
        10 maddede 2023
        2023'te Dünya neler yaşadı?
        2023'te Dünya neler yaşadı?
        Sporda 1 yıl böyle geçti!
        Sporda 1 yıl böyle geçti!
        Yılın magazin olayları
        Yılın magazin olayları
        Hande Kazanova paylaştı... 2024'ün enleri!
        Hande Kazanova paylaştı... 2024'ün enleri!
        2023’ün en iyi 20 filmi
        2023’ün en iyi 20 filmi
        ÖTV muafiyetli araç alımlarında limit artışı
        ÖTV muafiyetli araç alımlarında limit artışı
        Yeni yıla 'Güldür Güldür' girilecek
        Yeni yıla 'Güldür Güldür' girilecek
        Karın migreni çok zor teşhis ediliyor!
        Karın migreni çok zor teşhis ediliyor!
        Tom Cruise kaçtı, Atatürk engellendi
        Tom Cruise kaçtı, Atatürk engellendi
        2023'te evlenen ünlü isimler
        2023'te evlenen ünlü isimler
        Türk futbolunda kaos! 20 günde 3 olay
        Türk futbolunda kaos! 20 günde 3 olay
        'Beni gören kız bayılınca ünlü olduğumu anladım'
        'Beni gören kız bayılınca ünlü olduğumu anladım'
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu
        Habertürk Anasayfa