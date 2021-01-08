"SEVGİNİZ BANA İLHAM VERDİ"

32 yaşındaki şarkıcı, ayrıca "Benim en karanlık günlerimde yanımda oldunuz. Sevginiz, ışığınız ve pozitifliğiniz bana ilham verdi" diyerek bu süreçte yanında olan ve mesaj atan sevenlerine teşekkür etti.