"YAZILANLARA KENDİMİ KAPTIRDIM"

BBC'nin haberine göre; Holland, Instagram ve Twitter'ı "aşırı uyarıcı" ve "bunaltıcı" bulduğunu dile getirdi.

İngiliz oyuncu, sosyal medyada kendisi hakkında yazılanları okuduğunu, yazılanlara kendini kaptırdığını ve bunun akıl sağlığına çok zarar verdiğini söyledi.