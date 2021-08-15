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Tom Hardy: Venom'dan sonra iki ameliyat geçirmem gerekti - Magazin haberleri

Tom Hardy: Venom'dan sonra iki ameliyat geçirmem gerekti

İngiliz aktör Tom Hardy, 'Venom'un (Zehirli Öfke) setinde yaşadığı zorlukları anlattı. Çekimler esnasında bir takım aksilikler yaşadığını söyleyen Hardy, daha sonra iki dizinden ameliyat olduğunu açıkladı

15.08.2021 - 12:00 | Güncelleme: DÜNYADAN
HABERTURK.COM

  • Hollywood yıldızı Tom Hardy, 'Venom' (Zehirli Öfke) filmlerine ve yeni projesi 'Havoc' ile ilgili samimi açıklamalarda bulundu.

  • Esquire'a konuşan Hardy, 'Havoc' için özel olarak antrenman yaptığını ve yapımın fiziksel olarak gerektirdiği zorluklardan heyecan duyduğunu ifade etti.

  • Genel bir güç ve kondisyon programı uyguladığını belirten 43 yaşındaki oyuncu, günde bir saat Brezilya jiu-jitsu'su (dövüş sanatı) yaptığını ve film için koreografi çalıştığını söyledi.

  • "DİZLERİM MAHVOLMUŞTU"

    İlk 'Venom' filmini çekerken aksilik yaşadığını söyleyen Tom Hardy, dizlerinden ameliyat olduğunu belirtti ve "Dizlerim mahvolmuştu." diye konuştu.

  • Dünyaca ünlü oyuncu, filmin ikinci çekimleri başladığındaysa iyileşme sürecinin sekizinci haftasında olduğunu söyledi. Ayrıca şu an durumunun iyi olduğunu ifade eden Tom Hardy, kendisini daha önce hiç olmadığı kadar formda hissettiğini söyledi.

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