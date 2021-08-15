Dünyaca ünlü oyuncu, filmin ikinci çekimleri başladığındaysa iyileşme sürecinin sekizinci haftasında olduğunu söyledi. Ayrıca şu an durumunun iyi olduğunu ifade eden Tom Hardy, kendisini daha önce hiç olmadığı kadar formda hissettiğini söyledi.