Hollywood yıldızı Tom Hanks, Yunanistan vatandaşı oldu. Cumhurbaşkanı Prokopis Pavlopulos, Amerikalı aktör ve ailesine Yunan vatandaşlığı veren kararnameyi imzaladı. Kararın Hanks'in Yunanistan ve Yunan kültürünün tanıtımına katkısı nedeniyle alındığı belirtiliyor.

İçişleri Bakanı Takis Teodorikakos yaptığı açıklamada, Tom Hanks'in Temmuz 2018'de Attika bölgesinde 74 kişinin hayatını kaybettiği orman yangınlarına büyük ilgi gösterdiğini ve sorunun küresel medyaya taşınmasına yardımcı olduğunu söyledi.

Tom Hanks ve annesi Yunan olan eşi Rita Wilson, konusu Yunanistan’da geçen ya da Yunan toplumunun tanıtıldığı bir dizi filmin yapımcılığını üstlenmişti.

Bunlar arasında ‘Mamma Mia‘ ile Yunan bir kadının Yunan olmayan sevgilisini ailesine kabul ettirme çabasını konu alan ‘Kalbinin Sesini Dinle‘ (My Big Fat Greek Wedding) filmleri de var.

Tom Hanks ve Rita Wilson’la çocuklarının vatandaşlık için bir yıl içinde yemin etmeleri gerekiyor.