"NEFRET ETTİĞİM BAZI FİLMLERDE OYNADIM"



David Remnick, Hanks'in ilk ve yeni çıkan romanında bir filmden nefret etme fikrini eleştirdiğine de dikkat çekti. Tom Hanks, pek çok kötü film yaptığını ancak tamamlanmadan önce bunların korkunç olup, olmayacağını bilmenin zor olduğunu ifade etti.



Tom Hanks, "Tamam, şunu kabul edelim; hepimiz nefret ettiğimiz filmler izlemişizdir. Ben de nefret ettiğim bazı filmlerde oynadım. Siz de benim filmlerimden bazılarını izlediniz ve onlardan nefret ettiniz" dedi.



Fotoğraflar: AP, AA