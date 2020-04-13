

Ünlü aktör "Avustralyadakiler her açıdan harika. Ama burada ateşinizi ölçerlerken Fahrenheit yerine Santigrat kullanıyorlar. Gelip ‘Ateşiniz 36’ dediklerinde bu bana kötü geliyordu. Ama 36 derece iyiymiş. 38 ise kötüymüş. Basitçe Hollywood'un kadın aktörlere davrandığı gibi" dedi.