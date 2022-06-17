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Tom Hanks, eşi Rita Wilson'ı ittiren hayranına bağırdı: O benim karım, uzak dur! - Magazin haberleri

Tom Hanks, eşini ittiren hayranına bağırdı: O benim karım, uzak dur!

Oyuncu çift Tom Hanks ve Rita Wilson, dün akşam New York'taki bir restoran çıkışında hayranlarının tacize varan ilgisine maruz kalınca ortalık karıştı. Hanks, önde yürüyen eşine arkadan yaklaşıp hızlıca ittiren ve onun dengesini bozdan kişiye "O benim karım, uzak dur!" diye bağırdı

17.06.2022 - 10:54 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Oscar ödüllü oyuncu Tom Hanks, başrolünde yer aldığı 'Elvis' adlı filmin tanıtımı için gittiği Avustralya'dan döndü. New York'a geçen Hanks, eşi Rita Wilson ile dün akşam bir restoranda yemek yedi.

  • FOTOĞRAFÇILAR VE HAYRANLARI ETRAFLARINI SARDI

    Mekandan çıkarken oyuncu çiftin etrafını, hem fotoğrafçılar hem de hayranları sardı. Sevenleri Hanks ve Wilson ile konuşmaya çalışırken Rita Wilson, eşinin önüne geçti ve otomobillerine doğru yürümeye başladı. 

    Tam o sırada da genç bir hayranı, hızla Wilson'a doğru yaklaştı ve onu sırtından iterek dengesinin bozulmasına neden oldu. 

  • "UZAK DUR!"

    Neye uğradığını şaşıran Rita Wilson, son anda dengesini bulup düşmekten kurtuldu. Wilson, daha sonra hayranına "Kes şunu!" diyerek bağırdı. Eşinden birkaç adım geriden yürüyen Tom Hanks ise olayı görünce koşarak hayrana ulaştı ve bağırmaya başladı. "O benim karım, uzak dur!" diyen Hanks, uzun süre öfkesine hakim olamadı.

  • "KARIMI DEVİRMEYE Mİ ÇALIŞIYORSUN?"

    Ünlü aktör, daha sonra eşini ittiren kişiye "Karımı devirmeye mi çalışıyorsun?" dedi. Yanındakiler tarafından sakinleştirilen Tom Hanks, eşiyle birlikte kendilerini bekleyen otomobile doğru hızlı adımlarla ilerledi.

  • HAYRANLARINI ENDİŞELENDİRDİ

    Tom Hanks, pandeminin ilk dönemlerinde kendisi gibi oyuncu olan eşi Rita Wilson ile birlikte 'Elvis' filminin çekimleri için gittiği Avustralya'da koronavirüse yakalanmıştı. Bir süre karantinada kaldıktan sonra ABD'ye dönen çift, sağlığına kavuşmuştu.

    Hanks, filmin çekimlerinin tamamlanmasının ardından geçtiğimiz günlerde 'Elvis'in tanıtımı için Avustralya'ya gitmişti. Yönetmenliğini Baz Luhrman'ın üstlendiği filmin galasında dikkat çeken bir ayrıntı, ünlü aktörün hayranlarını endişelendirmişti.

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