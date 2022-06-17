FOTOĞRAFÇILAR VE HAYRANLARI ETRAFLARINI SARDI

Mekandan çıkarken oyuncu çiftin etrafını, hem fotoğrafçılar hem de hayranları sardı. Sevenleri Hanks ve Wilson ile konuşmaya çalışırken Rita Wilson, eşinin önüne geçti ve otomobillerine doğru yürümeye başladı.

Tam o sırada da genç bir hayranı, hızla Wilson'a doğru yaklaştı ve onu sırtından iterek dengesinin bozulmasına neden oldu.