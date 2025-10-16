Şubat ayından itibaren haklarında aşk iddiaları ortalıkta dolaşan Tom Curise ile Ana De Armas, temmuz ayında önce tekne tatilinde, ardından da sokakta el ele görüntülenerek birlikte olduklarını gözler önüne sermişti.

63 yaşındaki ABD'li Tom Cruise ile 37 yaşındaki Küba doğumlu İspanyol oyuncu Armas'ın birlikteliği uzun sürmedi.

The Sun Gazetesi, Tom Curise ile Ana De Armas'ın yakın zamanda arkadaş olarak daha iyi durumda olduklarını fark ettikten sonra ilişkilerine son verme kararı aldığını açıkladı. Curise ile De Armas'a yakın bir kaynak gazeteye konuşurken; "Tom ile Ana birlikte iyi vakit geçirdiler ama çift olarak geçirdikleri zaman sona erdi. İyi arkadaş olarak kalacaklar ama artık birlikte değiller. Sadece sevgili olarak mesafe kat edemeyeceklerini ve arkadaş olarak daha iyi durumda olduklarını fark ettiler" dedi.

"Aralarında bir kıvılcım çakmıştı ama hâlâ birbirlerinin arkadaşlığından hoşlanıyorlar ve ikisi de bu konuda gerçekten olgun davranıyorlar" diyen kaynak; "Ana, Tom'un yeni filminde rol aldı, bu yüzden birlikte çalışmaya devam edecekler" ifadesini kullandı.

Tom Curise ile Ana De Armas, bu yılın başlarında birkaç kez yan yana görülünce aralarında ilişki olduğu iddiası ortaya çıkmıştı. Sıklıkla Tom Cruise'un kullandığı helikopterde birlikte yolculuk yaparken görülen Curise ile De Armas, yazın ABD'nin Vermont kentinde bir tatilde el ele görüntü vererek sevgili olduklarını doğruladı. Ana De Armas'ın 37'nci doğum günü için helikopterle Londra'ya birlikte uçan ikili, birlikte fotoğraf paylaşıp; "Şehirde eğlenceli bir gece" nitelendirmesi yapmıştı. Tom Curise ile Ana De Armas, mayıs ayında birlikte David Beckham'ın 50'nci doğum günü partisine katılmış, çıkışta aynı arabanın içinde görüntülenirken gizlenmeye çalışmıştı. Bu yaz Londra'daki Wembley Stadyumu'nda Oasis konserinde birlikte görülen Curise ile De Armas, İspanya gezisinde bir yatta görüntülenmişti. Gerilim filmi 'Deeper'da birlikte rol alacak olan Tom Curise ile Ana De Armas, ayrıca, rolleri için Londra'da prova yaparken görülmüştü. Ancak filmin çekimlerinin ertelendiği bildirildi. Ana De Armas, 2011 - 2013 arasında İspanyol oyuncu ve model Marc Clotet ile evliydi. Ünlü oyuncu, 2020'de gerilim filmi 'Deep Water'ın setinde tanıştığı Ben Affleck ile 10 ay birliktelik yaşadı.

Ana De Armas, Küba Devlet Başkanı Miguel Díaz-Canel'in üvey oğlu Manuel Anido Cuesta ile de aşk yaşadı. De Armas, Kasım 2024'te Anido Cuesta ile Madrid sokaklarında öpüşürken görüntülendi. Tom Cruise ise 1987 - 1990 arasında Mimi Rogers, 1990 - 2001 arasında Nicole Kidman ve 2006 - 2012 arasında Katie Holmes ile evliydi.