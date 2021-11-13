Tom Cruise'un yüzüne ne oldu?

AYAK BİLEKLERİNİ BİLE KIRDI

Conan O'Brien'ın sunduğu "Team Coco" adlı programa konuk olan Kanadalı oyuncu Simon Pegg, bu sahnelerin çekimi sırasında Cruise'un hayatta kalıp, kalmayacağını merak ettiklerini söylemişti.

Pegg, Cruise'un cesaretinin birçok kişinin tırnaklarını kemirmesine neden olduğunu belirterek "Çok korkutucu" diye eklemişti.

Tom Cruise, bundan üç yıl önce yine böyle tehlikeli bir sahnenin çekimi sırasında ayak bileklerini kırmış ve tedavi altına alınmıştı. 59 yaşına gelen Cruise, birçok yaşıtından çok daha formda bir görünüme ve hareket kabiliyetine sahip.