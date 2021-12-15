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Tom Cruise set çalışanlarına özel jetle 300 adet pasta gönderdi

Tom Cruise 'Görevimiz Tehlike 7' çalışanlarına özel jetle pasta gönderdi

Geçtiğimiz aralık ayında 'Görevimiz Tehlike 7'nin (Mission: Impossible 7) setinde küfrederek, çalışanları azarladığı ses kayıtları ortaya çıkan Tom Cruise, bu kez ekibine yaptığı jestle gündemde. Cruise, çekimlerin tamamlanmasının ardından İngiltere'deki set çalışanlarına ABD'de yaptırdığı 300 tane Noel pastasını özel jetiyle ulaştırdı

15.12.2021 - 12:45 | Güncelleme: DÜNYADAN
HABERTURK.COM

  • 'Görevimiz Tehlike 7' (Mission: Impossible 7) filminin çekimlerini tamamlayan ünlü aktör Tom Cruise, set çalışanları için harekete geçti.

  • NOEL PASTASI YAPTIRDI

    Altın Küre ödüllü oyuncu, 'Görevimiz Tehlike 7'nin İngiltere'deki ekibi için, ABD'de en sevdiği pastaneden binlerce dolar ödeyerek, beyaz çikolatalı ve hindistan cevizli pasta yaptırdı.

    59 yaşındaki Cruise, 300 tane Noel pastasını da özel jetiyle İngiltere'ye ulaştırdı.

  • "ÇALIŞANLARA İKRAMDA BULUNMAK İSTEDİ"

    The Sun gazetesine konuşan bir kaynak, "Tom, 'Görevimiz Tehlike 7' ekibine bir Noel ikramında bulunmak istedi ve bunun için de Los Angeles’taki favori pastanesinden pasta göndermeye karar verdi. 300 tane pasta yaptırdı ve özel jetiyle İngiltere'ye gönderdi." dedi.

  • 'ÖLÇÜSÜZ JEST'

    Aynı kişi, bu jesti ölçüsüz bulduğunu belirtirken, ünlü yıldızın cömert biri olduğunu, film yapmasına yardım eden kişilere özel bir şey yapmak istediğini söyledi.

  • SES KAYDI ORTAYA ÇIKMIŞTI

    Öte yandan Tom Cruise, geçtiğimiz aralık ayında filmin setinde öfkesine hakim olamamıştı. Cruise'un, film setinde geçerli olan koronavirüs önlemlerine uymayanlara küfrederek, azarladığı bir ses kaydı ortaya çıkmıştı.

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