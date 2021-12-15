"NE SÖYLEMEM GEREKİYORSA ONU SÖYLEDİM"

Empire Magazine'e konuşan oyuncu, "Ne söylemem gerekiyorsa onu söyledim. O noktada tehlikede olan çok şey vardı ama tüm ekibime değildi bu tavrım. O ekip setten ayrıldı, sadece bazı seçilmiş kişilerdi." ifadelerini kullanmıştı.

Pandemi sırasında çekimlerin bir daha durmadığını söyleyen Cruise, hala çekimlere devam ettiklerini de sözlerine eklemişti.