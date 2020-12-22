Dünyaca ünlü oyuncu Tom Cruise'un Görevimiz Tehlike 7 (Mission: Impossible 7) filmi setinde koronavirüs kurallarını ihlal eden çalışanları küfrederek, azarladığı ses kaydının yankısı hala sürüyor.
Ses kaydının ortaya çıkmasının ardından Cruise'u haklı bulanlar kadar, üslubunu eleştirenler de oldu.
Yapım ekibinden bir kişi People Dergisi'ne konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.
Çalışan, oyuncunun settekileri salgına karşı korumaya çalıştığını belirtti.
"BU FİLM ONUN İÇİN ÇOK ÖZEL"
Aynı kaynak Cruise için, şu ifadeleri kullandı:
Her filmi mümkün olan en iyi şekilde yapmaya ne kadar odaklanmış olduğunu tarif etmek zor. 'Görevimiz Tehlike' filmleri onun için çok özel. Onun filmleri... Tom, sette koronavirüs kuralları belirlenmesine yardım etti. Elbette kuralın ihlal edilmesini kişisel algılıyor.
Prodüksiyon çalışanı, "Yıllardır 'Görevimiz Tehlike' setinde çalışanlar hiç Tom’un sesini yükselttiğini görmemiştir. Genelde sadece filmi çekmeye odaklanır. Bu film çok farklı. Herkesin güvende olduğundan emin olarak çekmek zorunda" şeklinde konuştu.
Bir başka set çalışanı da Tom Cruise'un mükemmeliyetçi olduğunu ve başkalarının da öyle olmasını istediğini ifade etti.
"BASKI HİSSEDİYOR"
Kaynak, sözlerine şunları ekledi:
Tom'un tüm hayatı işi. Bir şeyleri daha az profesyonelce yapıldığını gördüğünde düzeltmek istiyor. Olayların ne kadar korkunç göründüğünün farkında ve bunun baskısını hissediyor. Filmin daha fazla kesintiye uğramasını istemiyor.
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