Prodüksiyon çalışanı, "Yıllardır 'Görevimiz Tehlike' setinde çalışanlar hiç Tom’un sesini yükselttiğini görmemiştir. Genelde sadece filmi çekmeye odaklanır. Bu film çok farklı. Herkesin güvende olduğundan emin olarak çekmek zorunda" şeklinde konuştu.

Bir başka set çalışanı da Tom Cruise'un mükemmeliyetçi olduğunu ve başkalarının da öyle olmasını istediğini ifade etti.