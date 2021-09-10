Habertürk
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

Tom Cruise Mission: Impossible 7 çekimlerinde yürekleri ağza getirdi! Dört kez paraşütle helikopterden atladı! - Magazin haberleri

Tom Cruise yürekleri ağza getirdi!

Dünyaca ünlü aktör Tom Cruise'un başrolünde yer aldığı 'Mission: Impossible 7' (Görevimiz Tehlike 7) filminin çekimleri İngiltere'de devam ediyor. Rolü gereği helikopterden dört kez paraşütle atlayan 59 yaşındaki Cruise, korkusuzluğunu ve yıllara nasıl meydan okuduğunu bir kez daha gözler önüne serdi

10.09.2021 - 18:37 | Güncelleme: DÜNYADAN
HABERTURK.COM

  • Tom Cruise'un başrolünü üstlendiği 'Mission: Impossible 7' (Görevimiz Tehlike 7) filminin geçtiğimiz yıl İtalya'daki çekimleri pandemi yüzünden ertelenmişti. Bu nedenle filmin bazı sahneleri İngiltere'de çekiliyor. Geçtiğimiz gün filmin bir sahnesi için kamera karşısına geçen Cruise, adeta yürekleri ağza getirdi.

  • PARAŞÜTLE ATLADI

    59 yaşındaki oyuncu, Lake District'te çekilen paraşütle helikopterden atlama sahnesi için kolları sıvadı.

    Filmde 'Ethan Hunt' karakterini canlandıran Tom Cruise, ekip üyeleri onu bir sonraki çekim noktasına götürmek için bir arabada beklerken, güvenli bir şekilde bir alana indi. Yönetmen Christopher McQuarrie'nin görüntüyü yakalayabilmesi için de Cruise'un bu atlayış sahnesini dört kez tekrarlaması gerekti.

  • DUBLÖR KULLANMIYOR

    Tom Cruise daha önce de yine aynı film için hareket halindeki trenin üzerinde cesur sahneler için kamera karşısına geçmişti. Cruise, bu tür sahnelerde genellikle dublör kullanmamasıyla da biliniyor.

    Ünlü aktörün filmdeki rol arkadaşı Simon Pegg, hem kendisi hem de diğer set çalışanları için Tom Cruise'un bu sahnelerini izlemenin çok zor olduğunu katıldığı bir programda söylemişti.

  • EKİP ARKADAŞLARI TIRNAKLARINI YİYOR

    Conan O'Brien'ın sunduğu 'Team Coco' adlı programa konuk olan Pegg, bu tarz sahnelerin çekimi sırasında Cruise'un hayatta kalıp kalmayacağını merak ettiklerini söylemişti. Kanadalı oyuncu, Tom Cruise'un cesaretinin birçok kişinin tırnaklarını kemirmesine neden olduğunu belirterek "Çok korkutucu" diye eklemişti.

  • AYAK BİLEKLERİ KIRILMIŞTI

    Cruise, üç yıl önce yine böyle tehlikeli bir sahnenin çekimi sırasında ayak bileklerini kırmış ve tedavi altına alınmıştı.

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!(0)
* Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.