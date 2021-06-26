Tom Cruise'un başrolünü üstlendiği 'Mission: Impossible 7' (Görevimiz Tehlike 7) filminin geçtiğimiz yıl İtalya'daki çekimleri pandemi yüzünden ertelenmişti. Bu nedenle filmin bazı sahneleri İngiltere'de çekiliyor. Ancak sürekli olarak aksiliklerin yaşandığı çekimler kısa bir süre önce yine durdu.
The Sun gazetesinde yer alan habere göre; Tom Cruise'un koronavirüs testinin pozitif çıkması nedeniyle çekimlerin aksadığını ileri sürülüyor.
TESTİ POZİTİF ÇIKTI
İddialara göre; Sette çalışan herkese aralarından birinin koronavirüs testinin pozitif çıktığı söylendi. Uzun süredir ortalarda görünmediği için de herkes bu kez koronavirüse yakalanan kişinin 58 yaşındaki Tom Cruise olduğunu düşünmeye başladı. Ancak konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.
SES KAYDI ORTAYA ÇIKMIŞTI
Öte yandan Tom Cruise, başrolünü üstlendiği filmin setinde öfkesine hakim olamamıştı. Cruise'un, film setinde geçerli olan koronavirüs önlemlerine uymayanlara küfrederek, azarladığı bir ses kaydı ortaya çıkmıştı.
Ünlü yıldız, geçtiğimiz günlerde film çekimlerindeki 'koronavirüs' çıkışıyla ilgili sessizliğini bozmuştu.
Sızan ses kayıtlarında Tom Cruise'un, Londra'da sette sosyal mesafe kurallarına uymadığı için set çalışanlarına bağırdığı duyuluyordu. Konuyla ilgili sessizliğini koruyan Cruise, bu tavrının hala arkasında durduğunu anlatmıştı.
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