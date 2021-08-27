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Tom Cruise'a hırsızlık şoku! Görevimiz Tehlike 7'de aksilikler bitmek bilmiyor... - Magazin haberleri

Tom Cruise'a hırsızlık şoku!

Dünyaca ünlü aktör Tom Cruise'un başrolünde yer aldığı 'Mission: Impossible 7' (Görevimiz Tehlike 7) filminin setinde aksilikler bitmek bilmiyor. Pandemi nedeniyle sürekli olarak ertelenen çekimlere bir de hırsızlık olayı eklendi

27.08.2021 - 15:35 | Güncelleme: DÜNYADAN
HABERTURK.COM

  • Tom Cruise'un başrolünü üstlendiği 'Mission: Impossible 7' (Görevimiz Tehlike 7) filminin geçtiğimiz yıl İtalya'daki çekimleri pandemi yüzünden ertelenmişti. Bu nedenle filmin bazı sahneleri İngiltere'de çekiliyor. Ancak sürekli olarak aksiliklerin yaşandığı çekimlerde bu sefer de Tom Cruise'un korumasının kullandığı otomobil, Birmingham'da hırsızlar tarafından çalındığı iddia edildi.

  • Cruise'un konakladığı otelin dışında park halindeyken hırsızların hedefi haline gelen otomobilde Altın Küre ödüllü oyuncunun bavulları da bulunuyordu. Araba ile birlikte eşyaların değerinin binlerce sterlin olduğu ileri sürülüyor. Çalınan otomobilde elektronik gereçler olduğu da iddialar arasında.

  • TOM CRUISE ÇOK SİNİRLENDİ

    Tom Cruise'un korumasının kullandığı otomobili soyan hırsızlar iddialara göre aracın kontak anahtarından gelen sinyali bir tarayıcı kullanarak kopyaladılar. Cruise'un hırsızlık olayını öğrendikten sonra çok sinirlendiği de öne sürülenler arasında.

  • Şehir merkezinde konaklayan ünlü oyuncu, Birmingham'a helikopterle geliyor, orada ulaşım için de çalınan otomobilini kullanıyordu. Bu yüzden otomobilin bagajında aktöre ait eşyalar da bulunuyordu. Arabanın çalındığı noktanın, West Midlands Polis Merkezi'nden yürüme mesafesiyle sadece birkaç dakika uzaklıkta olduğu da gelen bilgiler arasında.

  • TESTİ POZİTİF ÇIKTI

    Mayıs ayında da Tom Cruise'un koronavirüs testinin pozitif çıkması nedeniyle çekimlerin aksadığı iddia edilmişti.

    The Sun gazetesinde yer alan habere göre; sette çalışan herkese aralarından birinin koronavirüs testinin pozitif çıktığı söylenmişti. Uzun süredir ortalarda görünmediği için de herkes bu kez koronavirüse yakalanan kişinin 58 yaşındaki Tom Cruise olduğunu düşünmeye başlamıştı. Ancak konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapılmamıştı.

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