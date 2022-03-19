Ümit Milli Takım’ın İskoçya ile oynayacağı karşılaşma öncesinde aday kadro açıklanırken, özellikle Fenerbahçe forması giyen Arda Güler’in kadroda yer almaması üzerine birçok kesimden ciddi eleştiriler gelmişti.
Bu konuyla ilgili olarak Ümit Milli Takım Teknik Direktörü Tolunay Kafkas açıklamalarda bulundu. Arda Güler, Emirhan İlkhan ve Ömer Faruk Beyaz gibi birçok oyuncuyla ilgili bu maçlar öncesinde özel bir planlama yapıldığına dikkat çeken Kafkas, "Bizim U19 ve U17 Milli Takımlarımız elit turlar oynayacak. Bu elit turlardan çıkarlarsa 2 takım da Avrupa Şampiyonası’na gidecek. Her iki yaş grubunda da çok iddialıyız. Normalde Ümit Milli Takım kadrosunda yer alan Ömer Faruk Beyaz, Yusuf Barasi ve Burak İnce de bu maçlar öncesinde U19 Milli Takımı kadrosunda yer alıyor. Arda’yı özellikle U17 yaş grubunda bıraktık ki o takım da Avrupa Şampiyonası’na gitsin. 2 takım da belki de tarihinde ilk kez Avrupa Şampiyonası’na gidecek. Takımları güçlü tutmak için böyle bir plan yaptık. Bu çocuklar bizim için çok değerli. Emirhan İlkhan da U18 Takımı'nda. Önümüzdeki süreçte bu oyuncular mutlaka üst yaş gruplarındaki milli takımların formalarını giyecektir" diye konuştu.
"ERSİN ÇOK DEĞERLİ BİR İSİM"
İskoçya maçını kazanmak istediklerini ifade ederek sözlerini sürdüren Kafkas, "İskoçya, tipik ada futbolu temsilcisi. Biz maç planımızı yaptık. Kendi oyun anlayışımız var. Kazanmak istiyoruz. Belçika ve Danimarka grupta zaten çok öndeydi. Biz grubu 3. bitirmek istiyoruz" dedi. A Milli Takım kadrosunda yer almayan Ersin Destanoğlu ile ilgili de konuşan Tolunay Kafkas, "Ersin süre alsın istiyoruz. Yukarıda oynamıyorsa aşağıda oynasın. Aşağıda oynamıyorsa yukarı çıksın. A Milli Takım’a alınmadıysa biz alırız. A Milli Takım hocası da Ersin’le bir görüşme yaptı" diyerek sözlerini tamamladı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!