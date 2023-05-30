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Tolunay Kafkas: Üçüncü golden sonra oyun tamamen koptu ve Galatasaray’ın lehine döndü

Galatasaray mağlubiyetinin ardından konuşan MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Tolunay Kafkas, kalelerinde gördükleri üçüncü golün ardından oyun avantajının rakiplerine geçtiğini söyledi

Giriş: 30.05.2023 - 23:06 | Güncelleme: ABONE OL
Tolunay Kafkas: Üçüncü golden sonra oyun tamamen koptu ve Galatasaray’ın lehine döndü
İHA

Spor Toto Süper Lig’in 36. haftasında MKE Ankaragücü sahasında Galatasaray'a 4-1 mağlup oldu.

Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan başkent ekibinin teknik direktörü Tolunay Kafkas ise şu değerlendirmelerde bulundu:

“Oyuna farklı bir dizilişle başladık. Baskıda ve koşu yollarında biraz sıkıntı çektik ve o arada golü yedik. Eski saha dizilişine geçince de oyunu dengeledik, golü de bulduk. Yediğimiz ikinci gol çok kötüydü. Organize olduğumuz durumda gol yedik. Değişikliklerle tekrar oyun gücümüzü artırmak istedik. Kısmen de üçüncü gole kadar dengeliydi oyun. Üçüncü golden sonra oyun tamamen koptu ve Galatasaray’ın lehine döndü. Çok ağır kupa maçları oynadık, bu bizi biraz yordu ve hırpaladı. Yorgun oyuncularımızı dinlendiremedik. Önümüzdeki iki maçı en iyi şekilde bitirip, Ankaragücü’nün gelecek yılı için planlamalara başlanacak.”

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