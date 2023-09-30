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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Tolunay Kafkas'ın Galatasaray'a karşı şansı tutmuyor! - Galatasaray Haberleri

        Tolunay Kafkas'ın Galatasaray'a karşı şansı tutmuyor!

        Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında bu akşam Galatasaray'a konuk olacak MKE Ankaragücü'nde teknik direktör Tolunay Kafkas'ın, sarı-kırmızılı takıma karşı antrenörlük hayatındaki karnesi çok iyi değil.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.09.2023 - 09:48 Güncelleme: 30.09.2023 - 09:48
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        Galatasaray'a şansı tutmuyor!
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        Kariyerinde milli takımlardaki görevinin dışında kulüp bazında, Kayserispor, Gaziantepspor, Trabzonspor, Kardemir Karabükspor, Akhisarspor ve son olarak da MKE Ankaragücü'nü çalıştıran Kafkas, Galatasaray'a karşı teknik direktör olarak 20 sınav verdi ve sadece 2 galibiyet elde etti.

        Bu karşılaşmalarda Tolunay Kafkas'ın takımları Galatasaray'a karşı 11 yenilgi, 7 beraberlik yaşadı.

        SÜPER LİG'DE TEK GALİBİYET

        Tolunay Kafkas, Süper Lig'deki teknik direktörlük kariyerinde Galatasaray karşısında bir kez galibiyet sevinci yaşayabildi.

        Tolunay Kafkas'ın çalıştırdığı 7 takım, ligde Galatasaray'a 15 kez rakip oldu. Bu maçlarda Kafkas'ın takımları tek galibiyetin dışında 9 yenilgi, 5 beraberlik aldı.

        Kafkas, 12 Şubat 2011'de Gaziantepspor'un başındayken öğrencileriyle sarı-kırmızlı ekibi 1-0 mağlup etmeyi başardı.

        Tecreübeli teknik adam, Galatasaray'a karşı diğer galibiyetini ise Türkiye Kupası'nda yine Gaziantepspor'un başındayken 3 Şubat 2011'de 3-2'lik skorla elde etti.

        DEPLASMANDA GALİBİYETİ YOK

        Tolunay Kafkas, teknik direktörlük kariyerinde Galatasaray deplasmanında galibiyet sevinci yaşayamadı.

        Kafkas, İstanbul'da sarı-kırmızılılara karşı 10 kez rakip oldu. Bu 10 maçta Galatasaray 8 galibiyet alırken, 2 karşılaşma da berabere bitti.

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