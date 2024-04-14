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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Tolunay Kafkas: Bu iklimi kimler oluşturduysa onlarla ilgili konuşmak lazım - Futbol Haberleri

        Tolunay Kafkas: Bu iklimi kimler oluşturduysa onlarla ilgili konuşmak lazım

        Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Tolunay Kafkas, Fenerbahçe maçı sonrası federasyon ve hakemleri eleştirerek, "Bu iklimi kimler oluşturduysa onlarla ilgili konuşmak lazım" dedi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 14.04.2024 - 23:34 Güncelleme: 14.04.2024 - 23:34
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        Tolunay Kafkas'tan hakem isyanı!
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        Trendyol Süper Lig’in 32. haftasında evinde Fenerbahçe ile karşılaştığı maçta 2-1 mağlup olan Fatih Karagümrük'ün teknik direktörü Tolunay Kafkas, maçın ardından federasyon ve hakemleri eleştirerek, "Bu iklimi kimler oluşturduysa onlarla ilgili konuşmak lazım" ifadelerini kullandı.

        Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Tolunay Kafkas, "Oyunla ilgili bir yorum yapmayacağım. İnsanların ne yaptığının önemi yok. Maçın hakemi hem VAR'daki hakemle ilgili kötü şeyler hissettik. Adil olduğunu düşünmüyorum. Fenerbahçe'yi tebrik ediyorum. Yapacak bir şey yok. Bu iklimi kimler oluşturduysa onlarla ilgili konuşmak lazım. Artık bir şey yapmak lazım. Maalesef işin dışına kalıyor" diye konuştu.

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        Kafkas, Emre Mor'un Fenerbahçe maçına çıkmak istemediği ile ilgili sosyal medyada yazılanlara yönelik, "İddia işleri bana göre değil. Ben hakikatle ilgileniyorum" yanıtını verdi.

        "İLERİKİ ZAMANLARDA FEDERASYON BAŞKANI İLE İLGİLİ KONUŞACAĞIM"

        Fatih Karagümrük'ün ligde kalacağına inandığını belirten Kafkas, Türkiye'deki futbol iklimine yönelik eleştiride bulunarak şunları söyledi:

        "İdeal bir 11 ile başlayamadık. Haftaya da 5 eksik olacak. Türkiye'deki adaleti de örümcek ağına benzetiyorum. Güçlü olan delip geçiyor. İleriki zamanlarda Federasyon Başkanı ile ilgili ben de konuşacağım. Karagümrük'ün ligde kalacağına inanıyorum. Mücadelemizi son damlamıza kadar vereceğiz. Oyunu konuşamaz hale geldik. Tam 40 yılımı verdim, bilgim, birikimim ve gücümle. Bugün iki takım izleyenlere iyi maç izletti diye düşünüyorum. Bu lig iki takımlıysa bilelim. Herkesin bir emeği var. Aynı muzdariplik dönüp duruyor. İş çok tatsızlaştı. Bu işin içinden gelmiş bir Federasyon Başkanı olması lazım. İftiraya, yalana rağmen dik durabilen bir adamın olması lazım. 6 aylık bir kulüp başkanlığından buraya geliyor. Bizim 40 yılımız yok oluyor. Bu hakemleri bu hale getirenler de bu yönetim. Antrenörlük mesleği acayip bir hal aldı." dedi.

        "RİVA'DAYDIK ÇIKARTTILAR"

        Tolunay Kafkas, Karagümrük'ün stadyumu olmamasıyla ilgili de, "Riva'daydık oradan çıkarttılar. Bu lige çıkmış bir takım. Sen yardım et. Ne var orada kalsa, sahayı kullansa. İnsan Türk futbolunda bazı şeyleri okuyamıyor. Böyle bir sezon olur mu? Bu zeminden doğru hakem de çıkmaz" şeklinde konuştu.

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