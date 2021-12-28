Serie A ekiplerinden Udinese'de forma giyen Tolgay Arslan, İtalya'da yayın yapan La Gazzetta dello Sport'a açıklamalarda bulundu. Beşiktaş'tan ayrılık süreciyle ilgili konuşan tecrübeli futbolcu İtalya'da mutlu olduğunun da altını çizdi. Tolgay ayrıca Hakan Çalhanoğlu ve Emre Belözoğlu'yla ilgili de açıklamalar yaptı.

Beşiktaş'ta bir maçın devre arasında kebap yediğiyle ilgili çıkan iddialar hakkında konuşan Arslan, "Devre arasında kebap dürüm yediğim iddiaları doğru değil. Ben orada muz yiyordum. Soyunma odasında kebap mı olur? Buradaki sorun; kulübün, futbolcuyu itibarsızlaştırmaya çalışması ve bu yüzden saçma sapan dedikodular çıkarması. Bana 5 ay boyunca para ödemediler, ben de paramı istedim. Paramı istediğim için kadro dışı bırakıldım. Benim için o noktada başkan bitmişti. Sonra Fenerbahçe ile anlaştım." şeklinde konuştu.

İtalya'da mutlu olduğunu vurgulayan Tolgay "Bu organizasyonda kalmak istiyorum. Serie A çok güçlü bir lig. Türkiye'ye dönmeyi düşünmüyorum. Burada daha fazla oynuyorum. Beşiktaş'ta 4-2-3-1'de rolüm buradaki gibi değildi. Udinese'de mezzela olarak oynuyorum, teknik direktörün direktiflerini uyguluyorum. İtalya'daki futbol beni değiştirdi, daha hızlı ve dayanıklı yaptı" ifadelerini kullandı.

Bir dönem Inter'de top koşturan Emre Belözoğlu ve şimdi kariyerini Milano ekibinde sürdüren Hakan Çalhanoğlu'yla ilgili soruları da yanıtlayan tecrübeli futbolcu "Küçükken idolüm Zidane'dı. Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'yla birlikte oynadım. Kendisi şu an teknik direktörlük yapıyor ve iyi gidiyor, hala konuşuyoruz. Hakan'la da iyi arkadaşız. Hamburg'da yıllar önce birlikte oynamıştık. Hakan, Inter'in şampiyon olmasına yardım edebilir. İtalya'ya geldiğimde de bana çok yardımı olmuştu" dedi.