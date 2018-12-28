Tolgay Arslan affedildi!

Beşiktaş'ta ince hesaplar... Siyah-Beyazlı yönetim, yaşı ilerleyen Atiba, formsuz Oğuzhan ve Medel’in ayrılık ihtimalini düşünerek Tolgay Arslan’ı yeniden kazanmak için adım attı.



Orta sahada sadece Dorukhan’ın yeri garantiyken Tolgay’ın olası bir takasta kullanılması lüks olarak değerlendirildi. 3.5 sezon daha mukavelesi bulunan 28’lik merkez orta saha oyuncusu bu sezon 16 resmi karşılaşmada 1 gol kaydetti. Tolgay’ın piyasa değeri ise 7.5 milyon euro.