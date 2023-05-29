Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Gündem 3. Sayfa Mersin'de 14 yaşındaki Tolgahan Özgür sulama kanalında boğuldu - Güncel haberler

14 yaşındaki Tolgahan sulama kanalında boğuldu

Mersin'de 14 yaşındaki Tolgahan Özgür, serinlemek için girdiği sulama kanalında boğuldu. Acı haberi alıp, olay yerine gelen Özgür´ün yakınları, gözyaşı döküp, sinir krizi geçirdi

Giriş: 29.05.2023 - 10:21 | Güncelleme: ABONE OL
Mersin'de 14 yaşındaki Tolgahan Özgür sulama kanalında boğuldu - Güncel haberler
DHA

Mersin'de, serinlemek için sulama kanalına giren Tolgahan Özgür (14) yaşamını yitirdi.

Olay, dün Tarsus ilçesi Heleke Mahallesi'nde meydana geldi. Yüzme bilmediği belirtilen Tolgahan Özgür, iki arkadaşıyla birlikte serinlemek için girdiği sulama kanalında çırpınmaya başladı.

Özgür'ün çığlıklarını duyan çevredekiler, yardıma koştu. Tolgan Özgür sudan çıkarılıp, sağlık ekiplerine haber verildi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Tolgahan Özgür'ün yaşamını yitirdiği belirlendi.

Acı haberi alıp, olay yerine gelen Özgür'ün yakınları, gözyaşı döküp, sinir krizi geçirdi. Tolgahan Özgür'ün cansız bedeni, otopsi için morga kaldırıldı.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Seçim kutlamasında kan aktı: 1 ölü
Seçim kutlamasında kan aktı: 1 ölü
Nevşehir'de ölümlü kaza
Nevşehir'de ölümlü kaza
İzmir'de cinayet
İzmir'de cinayet
NATO, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kutladı
NATO, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kutladı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.