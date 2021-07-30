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Tolgahan Sayışman'ın kayınvalidesi Albana Abazi ile fotoğrafı olay oldu - Magazin haberleri

Tolgahan Sayışman'ın kayınvalidesiyle fotoğrafı olay oldu

Oyuncu Tolgahan Sayışman'ın İlda Abazi-Kenan Sipahi çiftinin düğününde, kayınvalidesi Albana ile verdiği poz sosyal medyada gündem oldu. Damadı ile poz veren anne Abazi'ye, "Süper kayınvalide!" şeklinde övgü dolu yorumlar yapıldı

30.07.2021 - 18:23 | Güncelleme: MAGAZİN
HABERTURK.COM

  • Ünlü oyuncu Tolgahan Sayışman'ın eşi Almeda Abazi'nin kız kardeşi İlda Abazi, iki gün önce Fenerbahçe'de forma giyen basketbolcu Kenan Sipahi ile nikah masasına oturmuştu.

  • "SÜPER KAYINVALİDE"

    Abazi ile Sipahi'nin, Çırağan Sarayı'nda gerçekleşen düğününe sanat ve spor camiasından çok sayıda davetli katılmıştı. Çiftin nikah şahitlerinden biri olan Tolgahan Sayışman'ın kayınvalidesi Albana Abazi ile verdiği poz sosyal medyada gündem oldu.

    Güzelliği ile dikkat çeken anne Abazi'ye, "Süper kayınvalide!" şeklinde övgü dolu yorumlar yapıldı.

  • "SİZİ ÇOK SEVİYORUM"

    Mutluluğunu paylaşan Almeda Abazi de kardeşinin düğün fotoğraflarını, "Sizi çok seviyorum canlarım. Bir ömür boyu mutluluklar." notuyla yayınlamıştı.

  • SOYADINI DEĞİŞTİRDİ

    Öte yandan İlda Abazi, nikah sonrası Instagram hesabında soyadını, "Sipahi" olarak güncellemişti.

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