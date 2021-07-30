"SÜPER KAYINVALİDE"

Abazi ile Sipahi'nin, Çırağan Sarayı'nda gerçekleşen düğününe sanat ve spor camiasından çok sayıda davetli katılmıştı. Çiftin nikah şahitlerinden biri olan Tolgahan Sayışman'ın kayınvalidesi Albana Abazi ile verdiği poz sosyal medyada gündem oldu.

Güzelliği ile dikkat çeken anne Abazi'ye, "Süper kayınvalide!" şeklinde övgü dolu yorumlar yapıldı.