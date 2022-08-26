Ünlü oyuncunun alışveriş turu

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Habertürk'ten Ferit Tuğluk'un haberine göre; Tolgahan Sayışman, geçtiğimiz gün bir alışveriş merkezinde görüntülendi. Yakın bir arkadaşıyla mağazaları dolaşan 40 yaşındaki oyuncu, yoğun ilgisiyle karşılaştı.

Sevenlerini kırmayıp yanına gelenlerle fotoğraf çekilen Sayışman, daha sonra arkadaşıyla birlikte bir restoranda yemek yedi.