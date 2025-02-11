Tolga Zengin: Trabzonspor'dan Beşiktaş'a transfer olunca ağladım

Trabzon Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen "Şubat Ayı Kültür, Sanat ve Spor Etkinlikleri" kapsamında, Trabzonspor'un efsane kalecilerinden Tolga Zengin, Hamamizade İhsan Bey Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen söyleşiye konuk oldu.

Moderatörlüğünü Hakan Yoloğlu'nun yaptığı etkinliğe davetliler ve öğrenciler katıldı.

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"FUTBOLA SOKAKTA BAŞLADIM" Futbola İdmanocağı Kulübü'nde başladığını belirten Tolga Zengin, "Aslında hepimiz sokakta başladık. Babam çok istemezdi ama rahmetli annem desteklerdi. Babamdan gizli idmanlara gittim. Yavuz Selim Sahası bir kültürdü. Sonrasında rahmetli Özkan Sümer beni Trabzonspor altyapısına aldı ve maceram böyle başladı. A takıma yükseldim, Beşiktaş'a transfer oldum ve 2019'da futbolu bıraktım" diye konuştu. REKLAM

"EN ÜZÜLDÜĞÜM MAÇ KARABÜKSPOR KARŞILAŞMASIYDI" Tolga Zengin, Trabzonspor kariyerinde en çok üzüldüğü karşılaşmanın 2010-2011 sezonundaki Karabükspor maçı olduğunu belirterek, "O maçtan sonra direğe yaslanmıştım. Maçı kazandık ama sonuç üzücüydü. Hakkımızı çok aradık ama bu konuya çok fazla takıldık. Geçmişe takılmak yerine yeni şampiyonluklar yakalamak gerek" ifadelerini kullandı.

"OĞLUMA KUPAYLA BİR FOTOĞRAF BIRAKAMADIM" 2011 yılında oğlunun doğduğunu hatırlatan Zengin, "Oğluma en güzel miras, kupayla bir fotoğraf olurdu. Ama maalesef böyle bir kareyi ona bırakamadım. Başlarda çok sinirleniyorduk ama bu bize bir şey kazandırmıyor. Sürekli tartışarak bir şey değiştiremeyiz" şeklinde konuştu.

"ŞEHİR BANA KARŞI SABIRSIZDI" Trabzon'da futbol oynarken kendisine karşı taraftarın sabırsız olduğunu da dile getiren Tolga Zengin, "Zor dönemler geçirdim ama hiç vazgeçmedim. Trabzonlu oyuncuların böyle bir misyonu olmalı. Eğer burada olamıyorsan, şehrini başka yerlerde en iyi şekilde temsil etmelisin" dedi.

"ONUR'UN EMEKLERİNİ UNUTMAMAK GEREK" Eski takım arkadaşı Onur Kıvrak ile ilgili konuşan Zengin, "Onur ile hep saygılıydık. Baktığımda geç kalacaksa arayıp uyandırırdım. O Trabzonspor'a çok emek verdi, bunları unutmamak gerek" ifadelerini kullandı. REKLAM

"JAJA PROFESYONEL DEĞİLDİ AMA SAHA İÇİNDE İŞİNİ YAPARDI" Trabzonspor'daki eski takım arkadaşlarını değerlendiren Tolga Zengin, "Jaja, Alanzinho ve Colman gibi kaliteli oyuncularla oynadım. Jaja saha içinde işini iyi yapardı ama çok profesyonel değildi. Takımın iyiliği için onu kazanmaya çalışıyorduk" dedi.

"BENİ BAŞKAN GÖNDERDİ" Trabzonspor'dan ayrılma süreciyle ilgili de konuşan Zengin, "Bu kararı ben almadım. Annem burada tedavi görüyordu, gitmek gibi bir düşüncem yoktu. Başkan gönderdi. Beşiktaş'a gidince de 'Annesi için gitti' dediler ama ayrılığımın annemle ilgisi yoktu" cümlelerine yer verdi.

"TRABZONSPOR EŞOFMANI HARİÇ ÜSTÜME BAŞKA EŞOFMAN GİYMEDİM" Beşiktaş'a transfer sürecini anlatan Zengin, "Beşiktaş'ta eşofmanları giydim, boy aynasına baktım ve 'Sen ne yaptın?' diyerek ağladım. Ama Beşiktaş'a da ahde vefam var. Trabzonsporluyum ve oğlum da Trabzonsporlu" dedi. "TRABZONSPOR BUNDAN DAHA İYİSİNİ YAPMALI" Trabzonspor'un mevcut durumunu da değerlendiren Tolga Zengin, "Trabzon şehri artık eskisi gibi zor bir yer değil. Oyuncuların baskı altında hissettiğini düşünmüyorum. Ama takım daha iyisini yapmalı. Oynadığından zevk almaya başlayan bir Trabzonspor var ama bu yeterli değil" ifadelerini kullandı.